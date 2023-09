Trânsito na BR-316 tem desvio noturno para içamento de passarela nesta quinta e sexta

Nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) realizará a montagem das estruturas metálicas de uma passarela provisória no km 04 da BR-316, próximo a uma instituição de ensino superior. Para a execução deste serviço, haverá intervenções no trânsito, durante o período noturno, das 22h às 05h do dia seguinte, durante os dois dias.

Na quinta-feira (21), as interferências serão no sentido Belém – Marituba, quando o trânsito será direcionado para a contramão. Os veículos vão dividir, por alguns metros, o tráfego com os carros que trafegam no sentido Marituba – Belém e depois retornar para a pista normal.

Já na sexta-feira (22), o desvio no trânsito será no sentido Marituba – Belém. Neste local, os condutores deverão fazer o desvio para a contramão e, após, alguns metros da obra, poderão retornar para a faixa normal. A ação terá o apoio da equipe do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) para orientar o trânsito neste local.

O serviço ocorre durante a noite e madrugada para o mínimo de transtornos aos condutores. “A passarela provisória deverá ser utilizada pelos pedestres durante o período de demolição da passarela antiga em frente a universidade e construção da nova passarela, prevista no projeto do BRT Metropolitano, com rampas para acessibilidade”, afirma o engenheiro Alberto Matta, diretor de obras do NGTM.

