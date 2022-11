Transmarajó anuncia retorno ao Camará após 11 dias afastada

A empresa Transmarajó, que há 11 dias tinha retirado a lancha Ana Beatriz VI da rota Belém-Camará incomodada com o retorno da Banv para a mesma linha, anunciou que retorna ao trecho nesta terça-feira (22) e já está vendendo passagens no Terminal Hidroviário de Belém. A retomada é um alívio para os passageiros, que voltam a ter opção de viagem pela manhã, já que a embarcação sai da capital às 7h de segunda a sábado e retorna do Porto da Foz do Rio Camará às 14h30.

Quando anunciou a retirada, no dia 11 de novembro, a empresa demostrava descontentamento com o retorno da Banav, que não é aceita pelos marajoaras depois do naufrágio da lancha Dona Lourdes 2 que deixou 23 mortos sob a alegação de que a empresa contribuiu para a tragédia e por causa das sucessivas panes na lancha CatBan.

A Transmarajó alegava que não haveria viabilidade econômica com a operação de três empresas (a Navegação Ferreira faz o trecho com a lancha Salmista). Também reclamava da falta de agilidade do Governo do Estado no processo de concessão definitiva para a empresa ficar na linha.

Agora a Transmarajó informa que houve avanços na análise da documentação no Estado e que a empresa foi “chamada de volta devido a qualidade dos serviços prestados aos passageiros”.

Com isso, o trecho Belém-camará-Belém volta a ter as lanchas Ana Beatriz VI, CatBan e Salmista, além das balsas da Henvil.

A Navegação Arapari segue afastada e os marajoaras aguardam novo navio.