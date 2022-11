Transmarajó anuncia saída do Marajó após retorno da Banav; Salmista também deve desistir

O retorno da Banav com a lancha Cat Ban para a linha Belém-Camará previsto para hoje (11) sob grande tensão e risco de conflito com os marajoaras que não aceitam a empresa, já gerou reação das companhias Transmarajó Navegação e Navegação Ferreira, que não devem continuar no trecho sem a concessão definitiva e se Banav ou Arapari, que ficaram fora da linha após o naufrágio da lancha Dona Lourdes 2 que deixou 23 mortos, voltarem a operar no Porto da Foz do Rio Camará. O principal motivo é a falta de viabilidade econômica.

Nesta sexta-feira (11), a Transmarajó emitiu nota (veja íntegra abaixo) dizendo que parou com a operação da linha Belém-Camará-Belém e orientou os passageiros que já tinham comprado passagens a procurarem o guichê da empresa no Terminal Hidroviário de Belém para buscar o reembolso do valor pago.

Ao Notícia Marajó, a empresa explicou que a lancha Ana Beatriz VI, comprada recentemente para melhor atender a rota, retornou vazia para Belém.

O principal motivo para a retirada é a inviabilidade econômica. Em média, cada viagem leva de 90 a 100 passageiros. Os empresários acreditam que com o retorno da Banav, não haverá demanda para todos.

Outra frustração é em relação ao tratamento recebido por parte do Governo do Estado, que engavetou o pedido de concessão na Secretaria de Transportes (Setran) e que sequer emitiu a concessão provisória. Os empresários entendem que foram “usados” num momento de fragilidade com o naufrágio e que agora estão sendo preteridos, depois de fazerem investimentos em embarcações, guichê de venda na cidade e de suportarem um verão com forte maresia e ondas de quase três metros sem sofrerem sequer uma reclamação dos passageiros.

A Navegação Ferreira, que opera a lancha Salmista, não emitiu nota, mas também não deve continuar na rota se a situação não for resolvida. A empresa explicou ao Notícia Marajó que ainda fica neste final de semana e que a tendência é parar posteriormente.

Conforme o Notícia Marajó informou, as empresas Transmarajó e Navegação Ferreira foram chamadas às pressas para assumirem a linha Belém-Camará-Belém logo após a revolta popular dos marajoaras que exigiram a retirada imediata das empresas Arapari e Banav, que apresentavam problemas constantes e colocavam a vida dos passageiros em risco com as embarcações ficando, quase que semanalmente, à deriva.

A promessa era de que Arapari e Banav perderiam a concessão e que a Transmarajó e Navegação Ferreira assumissem definitivamente a linha. Mais de três meses após o início das operações, nem as empresas antigas tiveram as concessões cassadas ou foram suspensas, nem as novas empresas foram oficializadas. Também não foi apresentado um navio para fazer o percurso.

Nesta semana, a Banav informou que vai retornar ao porto com viagens para o Círio de Soure e gerou revolta dos marajoaras, que prometem bloquear o Porto da Foz do Rio Camará novamente e impedir o desembarque.

O Estado reagiu e prometeu enviar policiais de Belém para garantir o acesso da Banav.

Fonte: MNnotíciamarjó