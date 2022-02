Transplante de Samaumeiras é uma ação inédita no estado para árvores desse porte

Plantadas a quase duas décadas no canteiro central da rodovia BR-316, duas Samaumeiras tiveram que ser retiradas porque estavam na faixa de domínio da obra do BRT Metropolitano.

Já faz dois anos que as arvores foram retiras e replantadas na área de uma das pétalas do viaduto do Coqueiro, do KM 5 d Br-316 sentido Belém- Ananindeua. A ação teve como objetivo assegurar a preservação da espécie que faz parte da arborização da região, protegida pela lei do município de Belém (nº 7.709/1994) por integrar o patrimônio histórico e ambiental da cidade.

Segundo o diretor geral do NGTM, engenheiro Eduardo Ribeiro, a ação faz parte da preocupação do Governo do Estado na preservação do meio ambiente aliado á execução de grandes projetos que vão proporcionar melhorias na qualidade de vida das pessoas, como é o caso da requalificação da rodovia e implantação do BRT Metropolitano.

A ação foi acompanhada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio). Na época em que aconteceu a ação, o replantio mobilizou várias equipes de especialistas para proteger os vegetais que precisaram ser podados e transportados em segurança. A arvore maior possui em torno de 25 anos, tem 10 metros de altura ( sem folhagem) e pesa cerca de 5 toneladas.

Outras três samaumeiras, duas delas localizadas na rodovia próximo ao viaduto do Coqueiro, e uma na área onde está sendo construído o prédio do Centro de Controle Operacional (CCO) – no complexo do Comando Geral da Policia Militar, na Augusto Montenegro, em Belém – também foram integralmente preservadas devido a uma readequação no projeto que prevê ainda novo paisagismo para os primeiros 10.8 km. Esse é um critério contratual das obras que também é monitorado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), financiadora de 78 % do projeto.

Foto: Marcelo Seabra / Ag.Pará