Transplantes de rins são realizados com sucesso em Redenção no sudeste estadual

Nesta sexta-feira (15), um ato de solidariedade de uma família de Belém transformou duas vidas em Redenção, no sudeste paraense. Após a morte de uma jovem de 24 anos, vítima de AVC, a Central Estadual de Transplantes (CET), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), acolheu os parentes e obteve autorização para a coleta dos rins para serem doados para pessoas que aguardam na fila do transplante.

Os dois receptores são pacientes renais crônicos do Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA). Um deles de 70 anos, há quase 11 anos fazendo tratamento de diálise na unidade e o outro de 27 anos, há 5 anos em tratamento e portador de uma doença genética.

Na tarde deste sábado, a CET mobilizou o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) para transportar os rins para Redenção.

Segundo Giordano Ginani, médico responsável técnico pelo serviço de nefrologia do HRPA, as cirurgias foram muito bem-sucedidas: “Ambos estão se recuperando muito bem. É uma alegria ver o processo de dois pacientes nossos de tanto tempo sendo concluído. Gostaria de saudar o trabalho de todos os profissionais envolvidos que fizeram com que os rins atravessassem o estado em tempo hábil para a realização dos transplantes”, afirmou. Com estas cirurgias, a unidade chegou a nove transplantes renais realizados em 2023.

O médico também falou sobre a importância do ato da doação para o processo: “Sem doação, não há transplantes. Precisamos da solidariedade das pessoas para ressignificar o momento de dor e transformar outras vidas. Fica o nosso apelo para que famílias se sensibilizem com a importância da doação de órgãos”, acrescentou.

Ierecê Miranda, coordenadora da CET, também saudou o trabalho em conjunto que resultou em transplantes bem-sucedidos: “Foi necessário o esforço de todos os envolvidos, desde a equipe da Sespa que acolheu a família doadora até o pessoal do HRPA, passando pelos profissionais do Hemopa, Graesp, entre outros. Desenvolvemos o trabalho com muito amor para que o ato de doação tenha significado. É muito gratificante ver estes casos dando certo. Foram dias de trabalho para que as coisas tenham corrido bem”, declarou.

Números

No ano de 2023, até o dia 30 de novembro foram realizados 476 transplantes de córneas, 67 transplantes de rins, 04 de fígado e 04 de medula óssea, todos pelo SUS, um grande aumento comparado com o ano de 2022, que foram 238 transplantes de córneas e 39 de rins.

Texto de Edilson Teixeira / Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Carlos Teixeira/Ag Pará