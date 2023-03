Transporte público conta com frota emergencial de 20% em Natal

O governo do Rio Grande do Norte adotou medidas para retomar o serviço de transporte público na capital, Natal, após reunião entre autoridades e representantes do setor produtivo do estado.

Por determinação do Gabinete de Gestão de Crise (GGC), o transporte público de passageiros contará, nesta sexta-feira (17) com uma frota emergencial de 20%, a ser garantida por policiais militares e pela Guarda Municipal de Natal.

A reunião – ocorrida na noite desta quinta-feira (16) com a participação de representantes do sistema de transporte e representantes dos setores da indústria, hoteleiro, comércio e serviços – foi comandada pela governadora Fátima Bezerra.

Por meio de sua conta no Twitter, ela disse que a Força Nacional disponibilizará mais policiais ainda hoje, e que o estado contará, também, com reforço de policiais militares, viaturas e helicópteros, vindos do Ceará e da Paraíba.

“Essa cooperação com os dois estados é fundamental para seguirmos com nosso plano estratégico, de forma a garantir a presença ostensiva da polícia. Precisamos de mais polícia ostensiva para garantir que o transporte, mesmo parcialmente, possa funcionar, assim como comércio, indústria, turismo e lazer”, tuitou a governadora.

Também nos reunimos com o setor produtivo para prestar contas das ações de segurança que estão em curso para coibir os atos de violência.

— Fátima Bezerra (@fatimabezerra) March 17, 2023

Força Nacional

Na reunião de ontem, a governadora detalhou alguns pontos acertados com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Fino, sobre o reforço da força da segurança nacional no nosso estado.

“Flávio Dino, mais uma vez sensível, vai aumentar a presença da força de segurança nacional no nosso estado”, declarou Fátima Bezerra.

Além dos 100 agentes da Força Nacional, já enviados ao estado, outros 90 policiais e 30 policiais penais federais deverão reforçar a equipe ainda hoje.

A Secretaria da Administração Penitenciária do RN anunciou um reforço de 90 policiais da Força de Cooperação Penitenciária, da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Segundo a SEAP, a Central Integrada de Gerenciamento Operacional do Sistema Penitenciário monitora atualmente “mais de 1,4 mil câmeras de alta tecnologia” instaladas nas unidades prisionais do estado.

“Apesar dos atos de violência em várias cidades potiguares, não foram registradas ocorrências nas cadeias e penitenciárias do Estado”, informou a SEAP que, desde terça-feira (14), suspendeu as visitas sociais de familiares e o atendimento de advogados em estabelecimentos prisionais.

Edição: Denise Griesinger

Fonte: Agência Brasil/Foto: Fátima Bezerra/Agência Brasil