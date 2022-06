Trapiche de Icoaraci deve ficar totalmente liberada neste sábado (25)

As equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), continuam realizando os trabalhos de instalação do novo flutuante e rampa de acesso do trapiche de Icoaraci. De acordo com a Prefeitura de Belém, devido a complexidade de trabalhos, a maré ter secado e o alto fluxo de embarcações no local, ainda não foi possível concluir totalmente os serviços.

A previsão para liberação total do trapiche para embarque e desembarque de passageiros será para este sábado (25). Após o retorno do funcionamento do local, durante o mês de julho, com a Operação Verão, a Guarda Municipal de Belém estará diariamente realizando a segurança do trapiche, com viatura e agentes.

A nova estrutura do flutuante possui 15 metros de comprimento por seis metros de largura. Já a rampa, que dá acesso á estrutura, tem 20 metros de comprimento por três metros de largura.

Foto: Ilustração / Reprodução Seurb