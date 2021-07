Trapiche de Icoaraci já está reaberto para embarque e desembarquer

Os veranistas podem ficar tranquilos, afinal, foi liberado, às 16 horas desta quinta-feira, 01, o embarque e desembarque de passageiros no Trapiche de Icoaraci. Técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) trabalharam dia e noite para concluir a reforma emergencial do trapiche que afundou, sem vítimas, na manhã de ontem, 30.



O Diretor do Departamento de Obras Civis da Seurb, Edilberto Abreu, disse que o flutuante foi redimensionado e acoplado a uma rampa maior e mais confortável, junto com um novo guarda-corpo e defensores, para garantir mais conforto e segurança aos moradores, veranistas e turistas da ilha de Cotijuba.



“Esse serviço emergencial vai garantir o bom uso, até que seja finalizado o processo licitatório, para a construção do novo trapiche de Icoaraci, o que deve ocorrer no segundo semestre”, afirmou Abreu.

A reforma e implantação do novo flutuante do trapiche de Icoaraci começaram na gestão anterior da Prefeitura de Belém. Foi revitalizada a passarela, novo piso, guarda corpos, escadas, quiosques e pintura. O flutuante não foi trocado e foi realizada uma pequena reforma corretiva até que chegasse o novo.

A empresa foi notificada pela primeira vez pela Seurb para apresentar o cronograma executivo com prazo de entrega do novo mobiliário para o trapiche. A empresa não cumpriu o cronograma e foi notificada novamente.

Em decisão conjunta com a atual gestão foi iniciado o distrato com a empresa da obra, em decorrência do descumprimento de cláusula contratual. Logo em seguida, foi contratado um serviço emergencial.

Operação Verão da Gente em Icoaraci

A orla de Icoaraci está recebendo manutenção em todas as suas luminárias, refletores e substituição de braços em virtude da oxidação e risco de queda. O trapiche, o Mercado Municipal e a Praça Matriz também receberam manutenção em toda a sua iluminação para garantir mais segurança para os moradores e turistas do distrito.



A orla está passando por reformas estruturais, sendo que já está com 90% dos serviços concluídos. A obra teve um custo total de R$ 1.400.709,00. “A previsão de entrega é no final do mês de agosto. Estamos fiscalizando diariamente essa obra, para garantir a sua qualidade, informa o fiscal de Obras da Seurb, Marco Bessa.

Como parte da ação Verão da Gente, a Organização Pública de Belém (OPB) realizará a operação Belém Organizada no distrito de Icoaraci. O objetivo da ação é fiscalizar e orientar os veranistas e comerciantes de bares e restaurantes a cumprirem os protocolos sanitários específicos neste período.

O secretário de Urbanismo, Deivison Alves, destaca a participação do órgão na operação Verão da Gente. “Queremos promover um verão com muita alegria e responsabilidade, cumprindo o que estabelece o decreto estadual de prevenção ao coronavírus. Estamos trabalhando em toda a iluminação do distrito. A Organização Pública também irá realizar um trabalho de conscientização dos moradores e turistas para evitar o aumento da contaminação da Covid-19, além da reforma estrutural da orla que nossos técnicos estão trabalhando em ritmo acelerado para entregar até o fim de agosto”, assegura.

Fonte: Reprodução / Divulgação