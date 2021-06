Trapiche de Icoaraci volta a apresentar problema

Usuários e barqueiros reclamam das condições de trabalho e do prejuízo que sofrem nesse período do ano.

O flutuante do trapiche do porto de Icoaraci voltou a apresentar problemas de manutenção e mudança de rampas, o que gera risco a barqueiros e passageiros que utilizam o local. O flutuante voltou a encher de água, e o uso de bombas se ampliou, porem, não soluciona os problemas. Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanização (Seurb) informou que uma equipe técnica realizou vistoria no flutuante na manhã da última sexta-feira, 25.

Paulo Augusto Souza é comerciante na Ilha de Cotijuba e vem semanalmente para Belém. Na avaliação do usuário, a condição do trapiche impacta diretamente no turismo da ilha.

“Há pelo menos um ano e meio esse trapiche está assim. Isso impacta demais o turismo na ilha porque numa época dessas vem praticamente todo o final de semana atravessa aí na faixa de mil pessoas. Eu sinto receio de pisar ai porque a qualquer hora pode acontecer um acidente. O que falta é darem ao usuário melhores condições”, afirma.

Há 20 anos, o marítimo Olival Gemaque, 46 anos, trabalha no local fazendo a travessia de passageiros para a Ilha de Cotijuba e nunca viu melhorias serem feitas no trapiche, apenas manutenções que, segundo ele não resolvem os problemas.

“Desde quando comecei a trabalhar aqui esse trapiche é sempre descriminado, ajeita um pouquinho e depois fica nessa situação. E é muito difícil a prefeitura olhar para isso. Prejudica muito porque no momento do movimento o trapiche está desse jeito, é julho e final de ano tá nessa situação”, destaca.

Olival ainda ressalta que o maior prejudicado é o usuário. “O usuário fica muito prejudicado, no embarque e desembarque fica desse jeito e muita gente resolve não viajar. O poder publico precisa olhar e fazer um terminal melhor para cá, em respeito ao passageiro e a nós barqueiros”, acrescenta.

Em nota, a Seurb ainda afirmou que busca solucionar os problemas do trapiche.

“Técnicos do departamento de obras estão analisando a situação e tomando todas as medidas necessárias para solucionar os problemas o mais rápido possível. Durante o serviço emergencial será analisada a questão das rampas”, diz a nota.

Laís Santana

Fonte: O Liberal