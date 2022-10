Trasladação chega ao Banco do Brasil e romeiros cortam a corda na estação 5

Passa de um milhão o número de romeiros que o articulam da Trasladação, o também chamado Círio Noturno, em que a Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré faz o trajeto contrário ao do Círio que, neste ano, chega à edição 230. A procissão, que se iniciou na Avenida Magalhães Barata, em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, depois das 17h e após forte chuva, já atinge o início da Avenida Presidente Vargas, quando manobra para o Boulevard Castilhos França rumo ao Ver-o-Peso e à Catedral da Série, onde a imagem ficará em vigília até o momento do Círio, na manhã desse domingo, 09.

O repórter fotográfico Advaldo Nobre, que já trabalhou em A PROVÍNCIA DO PARÁ e já fez muita cobertura da Trasladação, disse nunca ter visto tanta gente na procissão do Círio Noturno

São centenas de promesseiros na corda e milhares de fiéis acompanhando a Berlinda

Muitos levam réplicas de casas por alcançarem a graça da casa própria, objetos em cera, especialmente partes do corpo humano, além de velas e outros.



A Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré wue, neste ano, pretendia abreviar as romarias, ainda não têm previsão do horário de chegada da Santa à Catedral. A Romaria está vagarosa em razão do grande número de fiéis e das homenagens à Santa no trajeto da procissão.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar e Pascom