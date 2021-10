Traslado de Nazaré percorre as ruas de Belém e Zona Metropolitana

O povo católico paraense vive na manhã desta sexta-feira, 8, as emoções da única romaria relativa ao Círio de Nazaré que está sendo realizada, o Traslado da imagem peregrina da Basílica Santuário para os municípios de Ananindeua e Marituba, na região metropolitana de Belém. A cerimônia começou com a celebração da santa missa, às 6h30, tendo o comboio deixado a sede da paróquia por volta das 7h30, seguindo pelas avenidas Nazaré, Magalhães Barata/São Brás, Almirante Barros, BR-316 e destino.



Não houve, durante o trajeto, paradas para homenagens, tudo, para evitar aglomerações.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, desde janeiro até agora, ocorreram inúmeras reuniões envolvendo o Clero, as autoridades de Saúde, da Prefeitura, Estado, Sistema de Segurança Pública, até que todos chegaram a um consenso com relação à realização do Traslado. No ano passado não aconteceu nenhuma romaria das mais de 10 que compõem o complexo do Círio de Nazaré.

Conforme a programação, o percurso todo do Traslado levará cerca de quatro horas de duração, com o retorno da imagem à Basílica Santuário de Nazaré previsto para até o meio-dia.

HOMENAGENS

Apesar de todas essas medidas, foram prestadas homenagens por todo o percurso do Traslado. Havia pessoas esperando a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, já com o manto novo na berlinda sobre uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que está com os batedores fazendo a guarda de abertura ao longo de todo o cortejo, com sirenes e cantos em louvor à Virgem Maria.

O carro-berlinda seguia devagar, mas dentro do cronograma. Por isso, não foi aconselhado que ciclistas, motociclistas ou pessoas acompanhassem a pé o trajeto, porque seria humanamente impossível manter a proximidade com o carro da santa.



Mesmo assim, as pessoas postadas ao longo do trajeto, diziam se sentir agradecidas por terem a oportunidade de ver a imagem nesta fase do Círio que não teve ano passado nos moldes tradicionais. É o caso de dona Márcia Barbosa, que estava posta na esquina da Avenida Almirante Barroso com a alameda Eliezer Levy, no bairro do Souza. Ela conta que todos os anos está ali para ver a passagem da imagem de Nossa Senhora e também colaborar com os vizinhos e amigos que, todo ano, armam ali uma mesa para distribuir café da manhã, frutas, água e tratar dos romeiros e promesseiros que vêm peregrinando a pé de várias partes do Estado. “É gratificante, faz a gente se sentir em clima de Círio”, disse ela, que ainda convalesce de um acidente de trânsito, mas que está bem.

Imagem: Erison Júnior/Ronabar/Defesa Civil de Belém