Traumas e abandono parental: conheça a vida dramática de Arthur Aguiar

Saiba mais sobre a história de vida do ator que faz parte do elenco do BBB22

Como Larissa Tomásia disse no primeiro dia de casa de vidro, Arthur Aguiar surpreendeu positivamente o público com suas atitudes e posicionamentos dentro do BBB22. Indicado para o paredão pela segunda semana consecutiva, o ator aproveita tudo que o programa oferece, mas apesar de ter amigos próximos no jogo, não fala muito sobre sua vida pessoal. A coluna descobriu um pouco mais sobre a história dramática que o cantor viveu antes de se tornar reconhecido por todo o Brasil, que envolve traumas e abandono parental.

Durante a primeira infância, com apenas três anos de idade, Arthur Aguiar foi abandonado por seu pai biológico. Embora uma criança dessa idade não consiga compreender tudo que acontece à sua volta, a falta do pai foi como um baque para ele. Apenas anos mais tarde, quando o BBB tinha 25 anos, ele e o pai se reaproximaram. Esse e outros acontecimentos teriam deixado certo abalo emocional no cantor.

No entanto, algumas pessoas próximas afirmam que toda essa história seria ainda mais complicada: a mãe do cantor, Katia Queiroga, teria mandado o então marido sair de casa.

Verdade ou não, Arthur teve, durante sua vida, o apoio constante de sua avó, mãe e de seu novo marido, Ricardo Rego, a quem o artista passou a chamar de pai. O padrasto de fato cuidou do cantor como um filho e a relação dos dois é tão forte que mesmo após a separação de Ricardo e Katia, eles ainda são próximos. O pai de coração de Aguiar, inclusive, é o responsável pelo setor financeiro das empresas do emparedado desta semana.

Aliados ao abandono parental, os traumas que Aguiar viveu acabaram o assombrando por um tempo. Ainda assim, ele não demonstra para o público ou quem não o conhece, como tudo o que já passou o impactou. Apesar de todo o abalo psicológico já sofrido, Arthur consegue manter essa parte de sua vida fora do jogo, e focar no que realmente importa: o presente, que diferente do seu passado, é mais rodeado de alegrias e vitórias. Além do casamento com Maíra Cardi e da filha Sophia, o ator ainda é um dos favoritos do público dentro do BBB.

LeoDias / Metrópole