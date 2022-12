Travesti é morto com tiro no olho em Canaã do Carajás

Um travesti identificado por E. P. Aguiar foi executado a bala na madrugada de anteontem, sexta-feira, 09, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, a 768 quilômetros de Belém. Ele recebeu um tiro no olho disparado por um suposto cliente.



A equipe de Homicídios da Delegacia de Canaã dos Carajás investiga para elucidar a morte da vítima que tinha 30 anos. O crime aconteceu na madrugada no cruzamento das ruas Círio de Nazaré e Tancredo Neves, na área central da cidade.



Segundo informações de testemunha, um homem, que dirigia uma saveiro branca, teria atirado contra E. P. Aguiar, que morreu no local. Ele já teria sido identificado pela Polícia Civil, que realiza diligências para tentar encontrá-lo.



A vítima teria feito um programa com o acusado, que não quis pagar o valor combinado. Por conta disso, os dois teriam discutido e ele sacou uma arma e de dentro do carro atirou no olho de E. P. Aguiar, fugindo em seguida.



O corpo do travesti passou pela perícia de local e foi removido para a necropsia da Medicina Legal na cidade.



Um inquérito já foi aberto para apurar os fatos.

(Com informações do portal Native News)

Foto: Divulgação