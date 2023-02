Travolta fez voto de celibato após morte da esposa, diz site

O John Travolta teria feito uma promessa de não se relacionar com outra mulher após da morte de sua esposa, Kelly Preston, segundo o site Radar Online. O artista ficou viúvo em 2020.

A informação sobre o suposto celibato foi revelada por uma fonte, que disse que John “ainda se considera casado e diz que permanecerá leal a Kelly até o dia em que morrer”. As informações são do Splash, do UOL.

– Ele simplesmente não consegue pensar em se apaixonar novamente. Ele diz que seria uma traição à memória de Kelly – disse a fonte.

Kelly Preston, que também era atriz, morreu vítima de câncer de mama. Ela e John se casaram em 1991 e tiveram três filhos, Ella Bleu, de 22 anos; Benjamin, de 12; e Jett, que morreu aos 16 anos, em 2009.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Armando Arorizo