TRE organiza logística para eleições suplementares em Goianésia do Pará

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) apresentou o plano de preparação das urbas, com equipes que vão atuar nas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Goianésia do Pará, sudeste do estado.

A votação será no próximo domingo (3) das 7h às 17h com quatro chapas. Segundo o TRE, os candidatos à prefeito são:

Gilmara Paulucio Lacerda (Cidadania)

Francisco David Rocha (MDB/ Goianésia em um Só Coração)

Francisco Eduardo (Solidariedade/ Novos Tempos para Goianésia)

Acácio Barros (Patriota)

Goianésia do Pará possui 90 seções eleitorais, distribuídas em 20 locais de votação, sendo 6 em áreas de difícil acesso.

Técnicos foram orientados sobre logística de distribuição das urnas e esclarecidos sobre a transmissão dos dados da votação. O objetivo, segundo o TRE, é divulgar o resultado da eleição o mais rápido possível.

Ao todo, são 500 pessoas envolvidas no processo eleitoral, com reforço de 40 servidores da Justiça Eleitoral para atuar na logística e garantir a tranquilidade das eleições.

As novas eleições suplementares foram determinadas em Goianésia do Pará em março deste ano, após o Tribunal Superior Eleitoral indeferir o registro de Itamar Cardoso do Nascimento (Avante) ao cargo de prefeito ao considerar que ele não poderia se candidatar por estar inelegível por oito anos.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: TRE/Divulgação