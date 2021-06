TRE-PA divulga nova data de eleição Suplementar em Goianésia do Pará

Na tarde da última terça-feira (22), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) divulgou a nova data para a realização da eleição Suplementar para o cargo de prefeito e vice do município de Goianésia do Pará. A nova data para a realização do pleito será dia 03 de outubro de 2021.

Goianésia é uma das cidades que está sem prefeito eleito. Nas últimas eleições, o candidato Itamar Cardoso, mais votado pela população, teve seu registro cassado pela Justiça Eleitoral, sendo impossibilitado de assumir a gestão da prefeitura da cidade.

Itamar tem um longo histórico de condenações pelo Tribunal de Contas do Município, Estado e União referentes ao mal uso de recursos públicos.

Desde as últimas eleições municipais que ocorreram no final do ano passado (2020), o município vem sendo administrado pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Pastor Davi.

Para o pleito que deve ocorrer no dia 03 de outubro o TRE/PA já recebeu as inscrições dos seguintes candidatos:

– Cláudio da Sthil (Avante) vice na chapa de Itamar;[

– Ribamar (MDB) ex-prefeito ficou em 2° na eleição;

– Pastor Davi (MDB) Prefeito interino, Presidente da Câmara;

– Russinho (Solidariedade) filho do ex-prefeito Russo, ficou em 3° na eleição;[

– Wellington Urbano (PSC) vereador 2° mais votado;

– Gilmara Lacerda (Cidadania) empresária.

– Ivanildo (PSD)

O TRE deve divulgar nos próximos dias as datas do cronograma eleitoral.

Fonte: Portal Tailândia