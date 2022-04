TRE realizará ação com serviços eleitorais neste sábado (30) em Marituba

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) itinerante em parceria com a prefeitura de Marituba realizará até o próximo dia 04 de abril, ações com serviços a população do município.

A ação, que acontece através de uma unidade móvel (ônibus), irá oferecer os serviços de emissão de 1° título de eleitor, solicitação de segunda via do título, revisão de dados eleitorais e transferência de domicílio eleitoral.

A van do TRE estará localizada na Praça Matriz de Marituba, em frente ao Salão Paroquial, e atenderá a população por ondem de chegada. Os atendimentos irão ocorrer entre 8h da manhã e seguirá até as 18h. É necessário que a pessoa interessada em receber os serviços, esteja portando no momento da ação os documentos de Identidade (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e um comprovante de residência.

Texto: Paola Queiroz

Inf.: Ascom Marituba

Foto: Reprodução redes sociais/ Prefeitura de Marituba