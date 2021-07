Trecho da BR-316 com ‘buraco gigante’ será interditado nesta sexta

Perto do terceiro final de semana de julho, quando o fluxo de veículos que seguem com destino aos balneários e praias do nordeste do Pará, o buraco que abriu na BR-316 preocupa quem deve passar pelo local neste final de semana. Nesta quinta-feira (15), o trecho está apenas parcialmente interditado, com fluxo duplo em apenas uma pista e sinalização.

Mas, para esta sexta-feira (16), o quilômetro 61 da rodovia BR-316, em Castanhal, será totalmente interditado. A intervenção será necessária para a conclusão das obras no trecho, que sofreu erosão.

No local, há cones e placas indicando as rotas alternativas. Nesta quinta, não foram vistos agentes da Polícia Rodoviária Federal orientando o fluxo. Confira:

Fonte: O Liberal