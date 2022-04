Trecho mais largo do calçadão da nova orla de Santarém, terá faixa para ciclistas, anuncia prefeito

O Projeto Orla, no município de Santarém, no oeste do Pará, entrou na fase final. De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, estão sendo finalizados os serviços de colocação do guarda corpo, sinalização, iluminação e a construção da ciclofaixa no calçadão.

Nélio Aguiar explicou que o trecho mais largo do calçadão terá uma ciclofaix. “Será mais um espaço de lazer para os santarenos e para os praticantes do esporte. Além de ser um dos principais cartões postais da cidade e ponto de contemplação do encontro das águas, essa parte da orla será um atrativo turístico com opções de lazer para toda a população”, afirmou Nélio Aguiar.

O trecho de 1 mil 600 metros do cais de arrimo dessa etapa do Projeto Orla ganhou novos equipamentos como quiosques, bancos, lixeiras e abrigos, além de postes com iluminação em LED, nova pintura e jardinagem.

Será também um espaço moderno de lazer, contemplação e espaço para a prática de atividades físicas e esportivas.

O prefeito destacou que dentro do projeto existe um conceito de algumas cidades brasileiras e até europeias que serviram de base na construção do novo calçadão da orla da cidade.

E a ciclofaixa está inserida nesse contexto paisagístico e urbanístico.

“Será um espaço compartilhado entre pedestres e ciclistas. Com a implantação da ciclofaixa, o pedestre terá que respeitar a sinalização para evitar incidentes ente os usuários. É preciso que todos tenham a consciência do uso racioanal do espaço, com segurança”, disse Nélio Aguiar.

Fonte: O Estado Net