Trecho na Travessa Rui Barbosa estará interditado no próximo domingo

Atenção para os condutores de veículos que pretendem sair neste domingo (10) entre as avenidas conselho furtado e gentil Bittencourt, o trecho da travessa Rui Barbosa entre essas avenidas estará interditado na manhã do próximo domingo 10 de abril.

No trecho será realizado a poda de arvores, a ação faz parte do planejamento de manutenção das áreas verdes de Belém. O serviço está previsto para acontecer das 8h até as 14 h, portanto a área será interditada e haverá suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) aconselha a população para não deixar veículos estacionados no local.

Foto: Reprodução Internet/vivamapio