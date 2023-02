Trecho onde acontecerá o Carnanindeua sofrerá mudanças neste final de semana

Neste final de semana vai rolar o Carnanindeua 2023, na Avenida Dom Vicente Zico, no local estarão instalados camarotes e arquibancadas ao longo da Arterial 18, no município de Ananindeua.

Devido a programação, a Secretaria de Transporte e Trânsito – SEMUTRAN, divulgou que o trânsito sofrerá mudanças neste sábado (11) e no domingo (12), das 8h às 3h do dia seguinte. Então para não ser pego de surpresa fique atento as mudanças.

Como ficará o Trânsito

– Bloqueio total das 02 (duas) pistas da Av D Vicente Zico, entre Trav SN Três e rotatória;

– Bloqueio total da pista da Av D Vicente Zico, sentido Trav. SN Vinte e Quatro para Trav SN Três, neste trecho;

– Acesso de veículos de moradores (entrada e saída) será somente pela Av. Arterial 5-A, Trav. SN 24 e Av Rotary (R da Providência).

Veja quais são os trinta Blocos de Rua e os oito Blocos de Micareta Responsável, que vão desfilar nos dias 11 e 12 na Avenida Arterial 18 no Carnanindeua 2023. Confira abaixo a relação das agremiações em cada categoria.

Blocos de Rua

1° AFOXÉ DO PAINHO

2° AMIGOS DO POLL

3° BLOCO DO POPÓ

4° CACHACINHA

5° CARNA 40

6° CARNALINDAS

7° CARNAMATUSA

8° CARNAMIRANDA

9° CARNANEGONA

10° CARNAVAL DA INCLUSÃO

11° CORUJÃO ELETRICO

12° DAS MALUCAS

13° ELLITS, AS FERAS

14° FAMILIA SECA BUTECO

15° FANTASY KIDS

16° FLOR DO ANANIN

17° FLOR DE LYZ

18° GIRANDO NA FOLIA

19° GUERREIROS NA FOLIA

20° INFANTO JUVENIL OS SAPECAS

21° MARIA EMPODERADA

22° NÃO ME KHALO, VOU CANTAR ATÉ O FIM

23° OLHÃO DO MAGUARI

24° OS COBRAS DE LABORATORIO

25° PEGANDO A FUGA

26° ROCK ANANINDEUA

27° TOMA NO TUBO

28° VAI QUEM QUER

29° VEGAS CITY

30° PINGO DE OURO

Blocos de Micareta

1° TÔ NEM VENDO

2° DO CEGUINHO

3° INJEÇÃO ELETRONIK

4° ELETRO REGGAE

5° IDEIA FIXA

6° O MANDA CHUVA

7° 40 HORAS FOLIA

8° PERUQUINHA

Foto: Divulgação