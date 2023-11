Trechos de bairros de Belém, Ananindeua e Salvaterra recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e segurança do fornecimento de energia.

De 6 a 8 de novembro, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém, Ananindeua e Salvaterra. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 6 a 8 de novembro:

Belém

Bairro: Tapanã

Conjunto: Antônio Teixeira Gueiros

Data: segunda-feira, 6

Horário: 14h às 15h30

Rua Perimetral Um, entre as travessas Nove e Onze. Rua Perimetral Dois, entre as travessas Nove e Doze. Rua Perimetral Três, entre as travessas Oito e Onze. Travessa Oito, entre as ruas Perimetral Dois e Perimetral Três. Travessas: Nove, Dez e Onze, todas entre as ruas Perimetral Um e Perimetral Três. Rua Quatro, entre as ruas Perimetral Três e Doutora Léia.

Belém

Bairro: Tapanã

Data: segunda-feira, 6

Horário: 8h10 às 9h40

Alamedas: Vinte e Cinco, Vinte e Seis, Trinta e Um e Trinta e Três.

Belém

Bairro: Tapanã

Data: segunda-feira, 6

Horário: 8h10 às 9h40

Rua São Clemente, entre rua Dezesseis de Agosto e rua Santa Clara. Ruas: Um, Dois, Três e Quatro. Passagem Tiradentes.

Belém- Icoaraci

Bairro: Tenoné

Data: segunda-feira, 6

Horário: 14h ás 15h30

Rua das Laranjeiras, entre passagem Sexta Linha e passagem São Pedro. Travessas: São Pedro e São Marçal

Belém

Bairro: Parque Verde

Data: quarta-feira, 8

Horário: 14h10 às 15h40

Rodovia Augusto Montenegro, entre alameda Hélio Pinheiro de Almeida e avenida das Andorinhas somente lado par. Alameda Hélio Pinheiro de Almeida.

Ananindeua

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 7

Horário: 12h10 às 14h40

Avenida Brasil, entre as ruas: Paraguai e França Ruas: França, Alemanha, Venezuela, Chile, Paraguai e Onduras todas no residencial Azpha Ville.

Ananindeua

Bairro: Distrito Industrial

Data: terça-feira, 7

Horário: 10h40 às 12h10

Rua Vitória, entre avenida Zacarias de Assunção e Avenida Brasil. Travessa São Paulo I.

Ananindeua

Bairro: Centro

Data: terça-feira, 7

Horário: 8h10 às 9h40

Residencial Clomir Nazaré de Belém.

Passagens: Dona Ana, São Francisco, Joana Barbosa

Ruas: Ana Cristina e Joana Darc.

Ananindeua

Bairro: Levilândia

Data: terça-feira, 7

Horário: 14h20 às 15h50

Rua Jardim Brasil, entre passagem Jardim e Rua do Fio. Alamedas: Dez e Onze (loteamento 09 de Junho).

Passagem: Vita Maués.

Ananindeua

Bairro: Maguari

Data: quarta-feira, 8

Horário: 12h10 às 14h40

Passagens: Lírio do Vale, Maranata, Ruas: Cachoeira e Quinta das Cartmitas.

Ananindeua

Bairro: Coqueiro

Data: quarta-feira, 8

Horário: 10h40 às 12h10

Rua Itabira, entre travessa Guajará Seis e rua do Fio Passagem Nossa Senhora do Perpetuo Socorro.

Ananindeua

Bairro: Maguari

Data: quarta-feira, 8

Horário: 8h10 às 9h40

Rua Itarirí, entre rua Bom Sossego e rua Itaquera.

Salvaterra

Bairro: Centro

Data: quarta-feira, 8

Horário: 14h10 às 15h40

Rua Terceira, entre travessa Oitava e travessa Décima Primeira. Travessas: Oitava, Nona, Décima e Décima Primeira, entre rua Segunda e rua Quarta. Rua Segunda, entre travessa Sétima e travessa Nona.

