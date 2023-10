Trechos de bairros de Belém e Ananindeua recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e segurança do fornecimento de energia.

De 30 de outubro a 1º de novembro, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém e Ananindeua. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas no período de 30 de outubro a 1º de novembro:

Belém- Icoaraci

Bairro: Maracacuera

Data: segunda, 30

Horário: 8h05 às 9h35

Passagem Tancredo Neves, acesso pela passagem Brasília.

Belém

Bairro: Campina (Icoaraci)

Data: segunda, 30

Horário: 10h35 às 12h05

Estrada da Maracacuera, entre as travessas Brasília e S-Dois (conjunto Cohab). Travessa S-Um (conjunto Cohab), entre estrada do Maracacuera e travessa Brasília. Toda a vila Moraes, na estrada do Maracacuera.

Belém

Bairro: Tapanã

Data: segunda, 30

Horário: 10h35 às 12h05

Estrada do Ranário, entre as ruas Ranário e Marajoara. Alameda 23 de Fevereiro.

Belém

Bairro: Campina (Icoaraci)

Data: segunda, 30

Horário: 13h45 às 15h15

Rua 8 de Maio, entre passagem José Miranda até o final. Alamedas: da Esperança e da Paz. Passagens: Boa Esperança e Castelo Branco Rua Beira Rio

Belém

Bairro: Coqueiro (conjunto Maguari)

Data: terça, 31

Horário: 8h10 às 9h40

Passagens: Indiana, dos Anjos e Deus Proverá. Alameda NS 23.

Ananindeua

Bairro: Águas Lindas

Data: terça, 31

Horário: 13h45 às 16h10

Avenida Carlos Prestes. Ruas: Irmã Adelaide, Anita Garibalde, Margarida Alves, Antonio Conselheiro, José Candido, João Canuto, Expadito Ribeiro, João Batista, Madelena Prata, Primavera de Barros, Velho Leon, Santa Terezinha, Salvador, Roseli Nunes, Rosa de Luxemburgo, Paulo Fonteles, Kamenerv e Carlos Mariguela.

Belém- (Outeiro)

Bairro: Brasília

Data: terça, 31

Horário: 10h35 às 12h05

Avenidas Alegre, Esperança, todas entre estrada principal do Outeiro e travessa Paquetá. Travessas: Guarujá e Outeiro, todas entre as avenidas da Esperança e Rosa Maria.

Belém

Bairro: Cruzeiro

Data: quarta, 1

Horário: 8h10 às 9h40

Rua 15 de Agosto entre rua Doutor Lopo de Castro e travessa Cruzeiro.

Belém- (Outeiro)

Bairro: São João do Outeiro

Data: quarta,1

Horário: 8h10 às 9h40

Rua 15 de agosto, entre rua Manoel Barata e travessa Rio Branco. Travessa Santa Estelita, entre avenida Franklin de Menezes e avenida das Mangueiras. Avenida Franklin de Menezes, entre rua 15 de Agosto e travessa Santa Estelita.

