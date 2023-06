Trechos de Belém, Castanhal e outros municípios do estado recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

Equatorial Pará realiza serviço preventivo com o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e segurança do fornecimento de energia.

De 1 a 7 de julho, a Equatorial Pará realizará manutenção preventiva, com desligamentos programados, em trechos de vários municípios do estado. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

Na região metropolitana de Belém, as cidades de Castanhal, Belém, Ananindeua, Benevides e Barcarena receberão o serviço. Na Ilha do Marajó, os municípios de Soure e Curralinho serão contemplados. Na região sudeste do estado, a manutenção preventiva ocorrerá nos municípios de Marabá, Xinguara, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Curionópolis. Já no sudoeste paraense, o município de Altamira passará pela manutenção programada. No nordeste do estado trechos das localidades de Mãe do Rio, Primavera, Viseu, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Bragança, Ipixuna do Pará, São Domingos do Capim e Brejo Grande do Araguaia receberão o serviço.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

CONFIRA PARA O PERÍODO DE 1 A 7 DE JULHO:

Município de Castanhal, no bairro Estrela: sábado, dia 1.

Horário: das 9h às 15h

Rua: Ceará, entre travessas Benjamin Constant e Major Francisco Alves.

Travessa: Major Francisco Alves, entre alameda Imperial e rua Ceará; Benjamin Constant, entre alameda Imperial e rua Ceará.

Município de Soure, no bairro Umirizal: sábado, dia 1.

Horário: das 9h55 às 15h55

Travessas: Décima Quarta, da rua Décima Primeira até o final; Décima Sexta, entre as ruas Décima Primeira e Décima Quarta.

Ruas: Décima Segunda e Décima Terceira, ambas entre as travessas Décima Quarta e Décima Quinta; Décima Quinta, entre as ruas Décima Segunda e Décima Terceira; Décima Primeira, entre as travessas Décima Quarta e Décima Seis.

Ramal: do Araruna.

Município de Belém, no bairro Campina: domingo, dia 2.

Horário: das 8h30 às 14h30

Travessa: Padre Prudencio, entre ruas Senador Manoel Barata e Aristides Lobo; Primeiro de Março, entre ruas Ó de Almeida e Aristides Lobo.

Rua: Ó de Almeida, entre travessa Frutuoso Guimarães e avenida Presidente Vargas.

Município de Marabá, no bairro Cidade Nova: segunda-feira, dia 3.

Horário: das 9h30 às 11h

Ruas: Pedro Fontinele, entre rua São Francisco e Travessa Manaus; Alfredo Monção entre avenida Itacaiunas e rua Doutor Manoel Abreu; Pedro Carneiro, entre travessa Sol do Oeste e rua General Rondon; Sol Do Oeste; Cecilia Meireles; Chico Mendes; Doutor Manoel de Abreu, entre ruas Alfredo Monção e Pedro Carneiro.

Avenidas: Itacaiunas, entre rua Afro Sampaio e avenida Boa Esperança; Presidente Castelo Branco, entre ruas Pedro Carneiro e Afro Sampaio.

Travessa: Manaus, entre rua Nagib Mutran e avenida Boa Esperança.

Município de Altamira, no bairro Esplanada do Xingu: segunda-feira, dia 3.

Horário: das 9h às 13h

Avenida: Brigadeiro Eduardo Gomes, entre avenida João Rodrigues e travessa Bandeirante.

Travessas: Búfalo, entre rua Coronel José Porfirio e avenida Tancredo Neves; Bandeirante, entre rua Tiradentes e avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Ruas: Tiradentes e Dom Pedro I, entre travessa Batalho e rua Acesso Dois.

Município de Ananindeua, no bairro Coqueiro (conjunto Cidade Nova VI): segunda-feira, dia 3.

Horário: das 14h15 às 16h20

Travessas: SN-22, entre as travessas WE-75 e WE-79; WE-77 e WE-78, ambas entre as passarelas Um e C; WE-76, entre passarela B e travessa SN-22.

Passarela: C, entre as travessas WE-75 e WE-77.

Município de Belém, no bairro Parque Guajará (residencial Castanheira): segunda-feira, dia 3.

Horário: das 14h05 às 17h

Todo o Condomínio Residencial Castanheira, na rodovia Augusto Montenegro.

Município de Benevides, no bairro Murinim: terça-feira, dia 4.

Horário: das 10h às 16h

Ruas: Amélia Monteiro, entre avenida Martinho Monteiro e alameda Vitoria; Temístocles Monteiro, entre avenida Martinho Monteiro e rua Maria Monteiro.

Avenida: Martinho Monteiro, entre ruas Bom Sossego e Temístocles Monteiro.

Município de Mãe do Rio, no bairro Tubilândia: terça-feira, dia 4.

Horário: das 9h às 15h

Avenida: Tiuba, entre ruas Manduri e Severa Romana.

Ruas: Tiuva; Taipeira; Tijuvinha; Tebumirim; Manduri; Caveca; Uruçu; Guaraipo; Santo Antonio; Irapuã; Jandira; Mandaguari, entre avenida Tiuba e rua Tebumirim.

Município de Primavera, no bairro Ardep: terça-feira, dia 4.

Horário: das 10h às 16h

Ruas: Professor Firmino, entre as travessas Nazaré e Milton Queiroz; Capanema, da Travessa Milton Queiroz até o final.

Travessas: Bartolomeu dos Santos e Milton Queiroz, ambas entre as ruas Professor Firmino e Trindade; Nazaré, entre as ruas Professor Firmino e Capanema; Enéas Pinheiro, entre as ruas Marechal Rondon e Trindade; 7 de Setembro, da rua Marechal Rondon até o final.

Beco: da Saudade, na rua Professor Firmino.

Município de Barcarena (zona rural): terça-feira, dia 4.

Horário: das 9h05 às 12h05

Vilas: Carmelo, Utinga Açu, Sirituba, São José, Cuipiranga, Sucupira, Guariju, Farol, Jacarequara, da Rampa, Guajarina e Arapajo.

Município de Viseu (zona rural): terça-feira, dia 4.

Horário: das 8h50 às 14h50

Rodovia: PA-102 e transversais, da rodovia Br-308 até o município de Cachoeira do Piriá (divisão municipal).

Estradas: Nova e São José do Gurupí.

Ramais: do Areia, Canoa de Baixo, Canoa de Cima, do Gemedor, do Inaiquara, do Japim, da Mariana, do Mirim, do Olho D’água, Porto Santo e Pacú.

Vilas: Cajueiro, do Batalha, Campo Alegre, Cardoso, do Pacú, do Rio Comprido, Mariana, São José do Gurupí, São Raimundo, Alto Bonito, Bonito, Santa Rosa, Canoa de Baixo, Canoa de Cima, do Km-74, Inaiquara, Jibóia, João Queixada e Olho D’água.

Município de Ananindeua, no bairro Coqueiro (conjunto Val-Paraíso): terça-feira, dia 4.

Horário: das 9h40 às 13h40

Ruas: Quatorze; Quinze; Dezesseis; Tapajós, entre ruas Quatorze e Quinze.

Passagem: Evangélica.

Município de Xinguara, no bairro Centro: terça-feira, dia 4.

Horário: das 9h às 12h

Avenida: Xingu, entre as ruas Gonçalves Ledo e Ipê.

Ruas: das Castanheiras, entre as ruas Gonçalves Ledo e Mogno; Serra Norte, entre as ruas Cruzeiro do Sul e Mogno; Água Azul, entre as ruas Gonçalves Ledo e Tauba; Doutor Fidélis, na rua Água Azul; Nova Esperança, na rua Pau Brasil; Tangará e Cnn, ambas entre as ruas Pau Brasil e Mogno; Gonçalves Ledo, entre as ruas Serra Norte e Água Azul; Tauba, entre avenida Xinguara e rua Doutor Fidélis; Pau Darco, entre avenida Xinguara e Serra Norte; Pau Brasil (os dois lados), entre avenida Xinguara e rua dos Pardais; Jatobá, entre avenida Xinguara e rua Cnn.

Vila Karson: na rua Pau Brasil.

Município de Ananindeua, no bairro Maguari: terça-feira, dia 4.

Horário: das 14h40 às 17h30

Estrada: do Maguari, entre passagens Maria Almeida e Boa Esperança.

Passagens: Cabo Nery, Boa Esperança e Rufino Leão.

Município de Cametá (zona rural): quarta-feira, dia 5.

Horário: das 8h40 às 13h40

Rodovia: PA-156 (Transcametá-Limoeiro) e transversais, do ramal Arupí-Centro até o município de Limoeiro do Ajurú (divisão municipal).

Ramais: do Livramento e Jabuti-Apepú.

Município de Limoeiro do Ajuru (zona rural): quarta-feira, dia 5.

Horário: das 8h40 às 13h40

Rodovia: PA-156 (Transcametá-Limoeiro) e transversais, do município de Cametá (divisão municipal) até o ramal do Remansão.

Ramais: Bingão, do Remansão, Joana Coeli, Tauarí e Translimoeiro.

Estrada: Joana Coeli.

Vila: Joana Coeli.

Município de Bragança (zona rural): quarta-feira, dia 5.

Horário: das 8h30 às 13h50

Ramais: Água Boa, Benjamin Constant, da Décima Primeira Travessa, do Jejuí, do Manezinho, do Molongo, do Rocha, São Francisco dos Gonzaga, São Francisco, São Francisco II, Genipau-Açu, do Igarapé, Medreiros, Montenegro, Mucura Branca, Nove, Santo Antônio, Santo Antônio dos Soares, Santo Antônio dos Monteiros e São João.

Vilas: dos Monteiros, Genipau-Açu, São Francisco dos Gonzaga, Santo Antônio dos Soraes, Santo Antônio dos Monteiros, Sinhá, Cacoal do Peritoró, da Lagoa, do Meio, dos Britos, Molongo, São Francisco, São Francisco II e Urumajó.

Município de Parauapebas, no bairro Park das Nações: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 9h30 às 13h30

Avenida: VS 10, entre rua Topázio e avenida Alzira Camila.

Ruas: Armenia, Australia, Belgica, Boa Vista, China, Cristal, Dinamarca, Egito, Esmeralda, Estados Unidos, Finlândia, Fluorita, Itália, Jamaica, Japão, José Maria Caetano, Nova Zelândia, Pirita, Porto Rico, Portugal, Rubi, Suécia, Suíça e Tagatinga.

Município de Conceição do Araguaia, no bairro Centro: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 10h30 às 14h

Avenidas: Intendente Noberto Lima, entre avenidas Prefeito Benedito Rocha e Governador Magalhães Barata; Prefeito Benedito Rocha, entre avenida Intendente Noberto Lima e rua Frei José Audrim; Dom Domingos Carrerot, entre avenida Intendente Noberto Lima e rua Henry Condreaux.

Rua: Henry Condreaux, entre avenidas Prefeito Benedito Rocha e Dom Domingos Carrerot.

Município de Parauapebas, no bairro Casas Populares: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 9h20 às 12h20

Avenidas: Parnaíba e Pitinga, entre as ruas Rio Capanema e Rio Amapari.

Ruas: Rio Caveiras, Congonhas, Grajau, Rio Aporé, Rio Amapa e Rio Iapó, entre avenidas Rio Uruguai e Pitinga.

Município de Ipixuna do Pará, no bairro João Paulo II: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 9h às 15h

Ruas: Açaizal, Arame, Barreira, C, D, E, I, J, José Bonifácio, Luiz Batista Nonato, O, Oliveira, Projetada, Santa Maria, Sarmento Simplício e Ulisses Guimarães.

Travessas: Babaçu, Curica, da Baixada, Francisco da Silva, G, Projetada, Santa Maria II, São José e São Miguel.

Município de Cametá (zona rural): quinta-feira, dia 6.

Horário: das 8h35 às 13h35

Vilas: Cametá Tapera, Tajau, Pacajá, Cujário e Guajará.

Município de São Domingos do Araguaia (zona rural): quinta-feira, dia 6.

Horário: das 14h05 às 17h

Rodovia: BR-153 e transversais, da vicinal Sol Nascente Breno até o município de Brejo Grande do Araguaia.

Estrada: PA-Belo Horizonte e PA-Sol Nascente.

Vicinal: Belo Horizonte, Brasil-Espanha, Brasil-Espanha II, Brasil-Espanha III, Açaizal, Água Boa, Almescão Ii, Belo Horizonte Ii, Três, Croa I, Dois, Jacu, Quatro, São José, Sol Nascente Breno, Três, Três Irmãos e Um.

Vila: Brasil-Espanha.

Município de Brejo Grande do Araguaia (zona rural): quinta-feira, dia 6.

Horário: das 14h05 às 17h

Vilas: Brasil-Espanha e Quatro Bocas.

Município de Ananindeua, no bairro Coqueiro: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 10h às 14h

Passagens: Presidente Ernesto Geisel, Santa Luzia e João XXIII.

Município de Bragança (zona rural): quinta-feira, dia 6.

Horário: das 8h30 às 14h30

Vilas: Jutaí, Castanho, Boa Esperança, do Bidico, Cipopará e Uruá.

Município de Curionópolis, no bairro da Paz: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 16h55 às 17h

Avenidas: Maranhão, entre avenida Brasil e rua Jatobá; Sergipe; Goiás, entre ruas Aurélio Chaves e Jatobá.

Ruas: Aurélio Chaves; Jambo; Marajuba; Babaçu; Dom Manoel; Morajuba; Gameleira; Jatobá, entre avenidas Maranhão e Goiás; Um; Dois; Três; Quatro; Seis; Sete; Oito; Dez; Vinte e Dois.

Município de Belém, no bairro Val-de-Cans: quinta-feira, dia 6.

Horário: das 8h10 às 14h10

Passagens: Nossa Senhora Aparecida, Ariri, Nossa Senhora de Fátima, João de Deus, Marajoara I, Maria dos Anjos e Santo Amaro.

Município de Curralinho (zona rural): quinta-feira, dia 6.

Horário: das 8h30 às 14h30

Vila: do Recreio do Piriá.

Foto: Divulgação