Trechos orla de Santarém que passaram por manutenção devem ser liberados nesta quinta-feira (13)

Os trechos interditados pela Defesa Civil na Orla de Santarém, no oeste do Pará, devem ser liberados nesta quinta-feira (13), após passarem por obras de manutenção. Ao todo, três pontos do logradouro foram identificados com problemas e receberam a intervenção. A orla do rio Tapajós é um dos principais pontos turísticos da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) locais sofreram a ação do tempo e da natureza com a enchente e vazante dos rios e por isso estão recebendo os trabalhos que avançam à medida que o volume de chuvas diminui.

O primeiro trecho está localizado próximo ao Terminal Fluvial Turístico (TFT); o segundo fica em frente ao prédio da Caixa Econômica Federal e o terceiro em frente ao prédio da Receita Federal.

Por segurança, a área foi interditada com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e esteve bloqueada para o tráfego de pedestres. A obra civil consistiu na abertura do piso com o recorte da laje, depois foi feita a manutenção da fissura, aterro e, por fim, a recomposição do piso.

