Trégua: CBF retira pedido de punição e clubes ingleses aceitam acordo

A CBF e outras associações América do Sul, além do México, recuaram e decidiram retirar o pedido de punição aos times ingleses, que não cederam jogadores para a disputa da rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelo portal “GE”.

Desta forma, os clubes ficam aptos para escalarem jogadores neste fim de semana e nos jogos de terça pela 1ª rodada da Liga dos Campeões. Chelsea e Manchester United se enquadram neste caso. Como forma de retribuição, os clubes prometeram liberar os jogadores para a rodada das Eliminatórias marcada para o mês de outubro.

Ainda há um detalhe, no entanto. Para que a liberação ocorra normalmente, a quarentena imposta para os que chegam ao Reino Unido precisará passar por uma flexibilização. Fifa, Premier League a Liga Inglesa trabalham em conjunto para convencer o governo britânico sobre a possibilidade.

Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e México fazem parte da chamada “lista vermelha” elaborada pelo governo do Reino Unido. Com isso, jogadores dessas nacionalidades que atuam por lá, não puderam jogar pelas suas seleções nesta rodada de setembro. Quem chega na Inglaterra vindo desses países, precisa passar por um isolamento de 10 dias.

Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus e Ederson (Manchester City), Raphinha (Leeds) e Fred (Manchester United), além de Malcom e Claudinho, do Zenit, da Rússia, acabaram desfalcando a seleção brasileira por conta deste impedimento.

Tite deverá anunciar na próxima sexta-feira (17/9) a lista dos convocados para a próxima rodada das Eliminatórias.

FONTE METROPOLES