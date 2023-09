Treinamentos para socorristas voluntários do Círio começam neste sábado

No próximo sábado (16), a Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), inicia o treinamento para as pessoas e os profissionais de saúde que se inscreveram para ser voluntários como socorristas nas procissões do Círio de Nazaré 2023.

O primeiro treinamento ocorrerá no auditório da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), na Aldeia de Cultura Amazônica David Miguel, na Av. Pedro Miranda, s/n, no bairro da Pedreira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Até o momento, 300 pessoas se inscreveram. A Defesa considera que a procura ainda é pouca. E as inscrições seguem gratuitas. Elas podem ser feitas na sede da Defesa Civil, na Aldeia Cabana, até dia 25 de setembro.

A expectativa da Defesa Civil de Belém é trabalhar este ano com cerca de 1.500 socorristas voluntários no Círio de Nazaré 2023. O número pode aumenta para cerca de 4.000 voluntários, contando com a participação de grupos de bombeiros civis e grupos de resgate que integram a equipe de Defesa Civil todos os anos na Quadra Nazarena.

Para ser voluntário como socorrista no Círio 2023 pela Comdec, a pessoa deve possuir idade igual ou acima de 18 anos e estar apta para realizar atividades físicas.

Veja os documentos necessários para fazer as inscrições: documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Carteira Oficial de Classe), CPF e comprovante de residência em seu nome ou no nome dos pais. Os profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem e enfermeiros, devem apresentar também a carteira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Crédito: Ary Souza