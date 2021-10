Trello: falha deixa serviço fora do ar nesta segunda (18)

O aplicativo de gerenciamento de projetos Trello passou por uma instabilidade na manhã desta segunda-feira (18) que deixou o serviço fora do ar. De acordo com os usuários, não era possível acessar a versão web e nem a mobile do gerenciador.

Os problemas foram notificados pelo Down Detector, que começou a compilar um aumento de reclamações por volta das 10h10 (horário de Brasília). Entre as questões mais pontuadas pelos usuários estava o website (73%), conexão com servidor (18%) e login (9%).

O mapa de problemas relatados da página indicava que São Paulo, Curitiba e Porto Alegre estavam entre as cidades mais afetadas pelas falhas.

Muitas pessoas também aproveitaram o Twitter para reclamar da situação, incluindo usuários de países de língua inglesa. Confira, a seguir, a reação dos usuários à queda do Trello logo no início da semana.

trello não funcionando numa segunda de manhã pic.twitter.com/sBcoFUR2Oj — ɐɹɐu (@naracouto) October 18, 2021

O site Trello Status informou que o aplicativo estava mesmo passando por problemas durante a manhã. “Investigando – o Trello está lento ou indisponível no momento.Nossa equipe de engenharia está investigando ativamente este incidente e trabalhando para trazer o Trello de volta o mais rápido possível”, informou a página.

Fonte: TecMundo