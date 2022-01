Tremor de 2,9 na Escala Richter assusta moradores de Divinópolis, MG

Um tremor de menor escala fez moradores da cidade de Divinópolis, em Minas Gerais (MG), acionarem os serviços de emergência devido ao barulho ouvido, perto das 20h30 da última segunda-feira (10). Inicialmente, pensaram tratar-se de algum tipo de acidente, mas o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) e a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) confirmaram tratar-se de um “mini terremoto” que atingiu 2,9 mR (Escala Richter).

Segundo as informações divulgadas, o tremor em MG foi mais evidente na região que contempla o bairro chamado Jardim Floramar, com mais intensidade percebida na Rua Beralda de Souza (próximo ao número 340) e também próximo a locais como Avenida Goitacazes, Dr. Silva Caldas e Avenida dos Guajajaras.

As causas do tremor ainda não foram divulgadas mas, felizmente, não há relatos de feridos ou danos extensos ao cotidiano dos moradores. Nas redes sociais, inclusive, muitos só comentaram o fato após o ocorrido, com tons de surpresa:

Ainda houve quem levantasse conspirações sobre os motivos do tremor. Segundo a página oficial do Sistema MPA, uma empresa de comunicação local que detém várias emissoras de rádio na cidade, alguns levantaram a possibilidade de um meteoro, enquanto outros falavam em explosão de uma torre – nada disso, porém, corresponde ao motivo, que vem sendo investigado pelo Corpo de Bombeiros da região.

A região de Divinópolis tem enfrentado bastante dificuldade neste início de 2022: além do tremor, a cidade de MG viu a abertura das comportas de uma usina hidrelétrica operada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), sinalizando risco de alagamento em diversas áreas que a prefeitura local já vem retirando seus moradores.

A própria prefeitura também emitiu, no último domingo (9), diversos alertas sobre possibilidades de deslizamento de terra e interdição de vias. Segundo o Corpo de Bombeiros, felizmente, não houve nenhum chamado no sistema 190 de emergências sobre pessoas feridas ou impactadas de alguma outra forma. Um tenente informou ao G1 que, até o momento, as ocorrências relacionadas ao caso envolvem árvores caídas e objetos em vias públicas.

