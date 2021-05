Tremor de terra é sentido em Breves, no Marajó; Vídeo

Magnitude registrada foi de 4.3, de acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou um tremor de terra nesta sexta (14), na magnitude 4.3, com epicentro em Breves, no Marajó. O evento foi registrado às 15h44.

O fenômeno também foi registrado pelo Observatório de Sismologia da Universidade de Brasília (UnB) e mais de 20 sismógrafos instalados no Brasil, que fazem parte da rede sismográfica brasileira.

O tremor de terra aconteceu durante a tarde e também foi sentido nas cidades de Anajás e Melgaço. Diversos moradores relataram tremo de terra nas redes sociais. Não foram registrados danos materiais.

Segundo moradores, tudo aconteceu muito rápido. Para os especialistas, a magnitude de 4.3 é considerada moderada e epicentro do tremor de terra provavelmente aconteceu em área distante do centro urbano, sendo sentido com leve efeitos na cidade. Se o epicentro ocorresse dentro da cidade, os danos seriam maiores.

O evento desta sexta-feira foi o segundo tremor registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) no Pará este ano. O primeiro sismo do ano ocorreu em Curionópolis, no dia 7 de abril, e teve magnitude calculada em 3.1.

O Corpo de Bombeiros e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que não foram acionados para atendimento a ocorrências relacionadas ao tremo de terra em Breves.