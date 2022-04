Três caçambas com carga de dendê furtados são apreendidas em Acará

Três motoristas de caçambas foram presos em flagrante delito pela Polícia Militar quando transportavam dendê furtado da fazenda Conquista, no município de Acará, região de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. A carga está avaliada em R$51 mil. Em depoimento prestado na Delegacia local, eles confessaram saber que se tratava de carga furtada e disseram ter comprado de indígenas para vender à empresa Vila Nova, que é investigada pela polícia por receptação de produtos furtados juntamente com outras empresas que trabalham com beneficiamento de palma de dendê na região.

Segundo informou a polícia, Alan Ramos de Souza, que conduzia a caçamba de cor azul de placa JTD9B73; José Roberto Travassos de Araújo, que conduzia a caçamba de cor branca placa MMN-8192; e Carlos Alberto Saraiva Hespanhol, que é irmão do vereador de Tomé-Açu Charles Saraiva e conduzia a caçamba branca de placas NTA-1050, foram capturados por seguranças da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) e uma guarnição da Polícia Militar sob o comando do Sargento Reis na tarde de segunda-feira, por volta das 17h09, quando deixavam o ramal da fazenda Conquista, de propriedade da BBF RIC.



Alan contou para os policiais que vinha fazendo esse serviço há cerca de um mês. José Roberto Travassos disse que aquela era a primeira vez que transportava produto de furtos e o irmão do vereador Charles Saraiva disse estar na atividade há dois meses. Também contaram que compraram o produto sem qualquer nota fiscal e que assim transportavam para entrega na empresa Vila Nova que nunca exigiu nota fiscal e contra a qual há inúmeras queixas do crime de receptação de furto de frutas de dendê das fazendas da BBF RIC.



O registro da ocorrência foi efetuado pelo funcionário de segurança da BBF José Cláudio Correia Alves ao delegado Gustavo Rocha Amoglia e escrivã Joelma Rodrigues Soares.

Segundo a empresa BBF, os furtos são recorrentes e há menos de uma semana, outras três caçambas furtadas de suas fazendas haviam sido interceptadas pela segurança, fato que gerou nova ocorrência na Polícia.



FATOS

No começo deste mês, o desembargador Mairton Marques Carneiro, Ouvidor Agrário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, promoveu um encontro entre a direção da BBF RIC, Ministério Público do Estado do Pará – MPPA, Ministério Público Federal – MPF, Defensoria Pública do Estado do Pará – DPEP, representantes de comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhos) na tentativa de mediar o impasse entre a empresa e esses povos.



O encontro aconteceu no auditório do Fórum Cível de Tomé-Açu, ocasião em que o desembargador Mairton Carneiro procurou ouvir as partes para entender o impasse envolvendo o conflito. De um lado, a empresa BBF RIC, produtora e beneficiadora de palma de dendê em fazendas de sua propriedade nos municípios de Acará, Tomé-Açu e Moju e que diz ter suas áreas constantemente invadidas por grupos armados que furtam frutos de dendê, equipamentos, maquinários, além de incendiarem as propriedades, incluindo sedes administrativas dos polos de produção, com um prejuízo que já ultrapassa a casa dos 50 milhões de reais, colocando em risco a atividade, bem como, os empregos de cerca de cinco mil trabalhadores da região. De outro, as comunidades tradicionais, que alegam estar a empresa em suas terras, causando danos ambientais e que negam a prática de furtos.



Mairton Marques Carneiro determinou que a polícia instaure os procedimentos cabíveis a cada ocorrência registrada, bem como, proibiu que as partes voltassem a entrar em conflito até que um comitê formado na ocasião para trabalhar uma solução viável para acabar com o impasse entre as partes conclua sua missão, no prazo de um mês e que está prestes a vencer. As determinações do desembargador, segundo a BBF, não vem sendo cumpridas pelas comunidades tradicionais, daí continuar a prática de furtos, bem como, de ameaças de trabalhadores e incineração de máquinas, veículos, equipamentos e até de fazendas de sua propriedade por grupos armados e liderados por indígenas e quilombolas.

