Três cães são resgatados após denúncia de maus tratos em Belém; outros dois morreram

Após denúncia de vizinhos, a Divisão Especializada em Meio Ambiente (Dema) resgatou três animais em uma residência em Outeiro, distrito de Belém, no último domingo (29). Foram encontrados uma cadela e dois filhotes. No local, havia outros dois cães que já estavam mortos.

“Os animais estavam sozinhos, sem água, sem comida, um deles amarrado por um fio com corrente, todos em estado bem precário”, relatou a delegada da Dema, Rosamalena de Oliveira.

A polícia ambiental chegou a falar com o pai do proprietário da casa onde os animais estavam. O dono da residência foi intimado a comparecer na Dema, porém quem compareceu para responder à intimação foi o pai dele. O intimado só compareceu dois dias depois do resgate dos cachorros.

” Os dois foram autuados por maus tratos, já que o pai tentou tomar para si a responsabilidade pelo ato do filho e foi instaurado inquérito”, completou Rosamalena.

De acordo com a delegada, quando a equipe estava saindo do local, um senhor, que se identificou como pai do proprietário da casa, chegou. O filho foi intimado a comparecer na segunda-feira na Delegacia de Meio Ambiente, porém quem compareceu novamente foi o pai.

“No dia seguinte, foi o filho. Os dois foram autuados por maus tratos, já que o pai tentou tomar para si a responsabilidade pelo ato do filho e foi instaurado inquérito”, completou Rosamalena.

Os animais foram levados ao Hospital Público Veterinário, onde passaram por exames, foram medicados e encaminhados para um lar temporário. Agora, eles estão disponíveis para adoção.

Interessados devem entrar em contato com o Projeto Xerimbabos, que fará entrevistas e verificação do novo local de vivência, além do termo de adição. Informações (91) 98146-9884.

Fonte: G1