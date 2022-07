Três envolvidos com a criminalidade são mortos a tiros em 48 horas

Três homens suspeitos de envolvimento com o crime foram mortos a tiros, no interior do Pará, em um espaço de 48 horas. Dois deles morreram em prováveis confrontos com a Polícia Militar e a Polícia Civil. O outro foi executado por dois homens que trafegavam em uma motocicleta.

Em Parauapebas, na Região Carajás, sudeste paraense, o jovem Gustavo Santos Barros, o “Guga”, foi morto a tiros por militares do Grupamento Tático Operacional da Polícia Militar, segundo a ocorrência registrada na Delegacia da Polícia Civil, depois de apontar uma pistola para a guarnição.

A Polícia Militar informou que o confronto ocorreu por volta de 8h50 desta sexta-feira (01), na Rua Clara Nunes, no Bairro Guanabara, durante uma ronda na área. Os militares disseram que avistaram vários homens reunidos e notaram quando uma sacola plástica foi jogada no chão por um deles.

Quando os homens começaram a se dispersar ao ver a aproximação da viatura, os militares foram atrás de “Guga”, que já tinha várias passagens por tráfico de drogas. Conforme a PM, o homem suspeito entrou em uma casa, sacou uma pistola calibre 765 e apontou para os policiais, que reagiram.

O suspeito foi baleado no peito e ainda chegou a ser socorrido pela guarnição, mas morreu quando chegou no Hospital Municipal de Parauapebas. Na sacola que foi jogada fora, foram encontradas pedras de crack e maconha. A droga e a arma que o acusado usava foram apresentadas na 20ª Secciona Urbana de Parauapebas.

O outro suspeito que morreu ao reagir a uma ação policial, segundo os agentes que participaram da missão, foi Vinícius Cosme Silva Aquino, que tinha passagens pela polícia e era considerado perigoso. Na manhã de quinta-feira (30), ele foi abordado por uma equipe da Polícia Civil em uma rua do Bairro São José, em Castanhal e teria atirado contra os policiais. No revide, ele foi baleado e morreu.

A intervenção policial aconteceu por volta de 10h30, depois que a PC foi avisada do local onde o suspeito estava escondido. Equipes da Seccional do Jaderlândia e da Delegacia do Centro seguiram para o local e ao chegarem à residência onde ele estava, houve o tiroteio.

Na casa onde o sujeito estava morando foram encontrados vários objetos, que seriam produtos de roubo. Todo o material e o revólver calibre 38 que ele usava e as munições foram apreendidos.

Carrascos de moto

O terceiro suspeito executado foi William Florêncio de Lima, de 30 anos, que tinha passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi morto na quinta-feira por dois homens que ocupavam uma motocicleta, dentro de casa, no Bairro Planalto, em Alenquer, na Região do Baixo Amazonas, oeste do Pará.

A Polícia Militar informou que a vítima foi atingida com ao menos seis tiros de revólver. Uma câmera de segurança gravou o momento em que os dois criminosos caminham em direção à vítima com capacetes na cabeça e correm depois do crime.

Conforme a PM, o homem morava desde janeiro deste ano em Alenquer. Na casa dele foram encontradas porções de drogas. A Polícia Civil tenta encontrar os assassinos.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação