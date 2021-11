Três feirões para renegociar dívidas de gás, luz, cartão e mais

Três grandes eventos online estão sendo realizados simultaneamente para ajudar consumidores com dívidas a pôr as contas em dia: o Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira; o Feirão Limpa Nome; e o Saldão de Dívida da Comgás.

Um deles começou na segunda-feira (1º) e dois começaram na quarta-feira (3). Os três terminam entre 30 de novembro e 5 de dezembro. Confira como aderir:

O mutirão começou na segunda-feira (1º) e seguirá até o dia 30 de novembro. Ele permite que quem tem dívida em atraso com instituições financeiras tenha a oportunidade de quitar os débitos.

O evento é promovido pelo Banco Central, Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Secretaria Nacional do Consumidor e Senado Federal, e também tem como foco a educação financeira.

O primeiro passo para aderir ao mutirão é fazer um registro na plataforma consumidor.gov.br. Para efetuar o cadastro, é preciso informar o número do CPF e criar uma senha.

Na sequência, é preciso verificar se a empresa está cadastrada. Para isso, clique em “Registrar reclamação” e, no campo PROBLEMA, selecione a opção RENEGOCIAÇÃO/PARCELAMENTO DE DÍVIDA.

Se a instituição estiver na lista, bastará selecioná-la e fazer uma proposta. O banco tem prazo de dez dias para analisar a solicitação e dar uma resposta.

Para quais dívidas o mutirão é adequado:

• as que estão em nome de uma pessoa natural (física);

• as que estão em atraso;

• as que foram contratadas com bancos ou financeiras; e

• as que não possuem bens em garantia, ou seja, diferentes de financiamento de veículos e imóveis, por exemplo.

O consumidor pode conferir o passo a passo para efetuar a negociação no site http://mutirao.febraban.org.br.

Na página da Febraban, também é possível informar-se sobre como verificar o valor de suas pendências financeiras por meio do link Registrato, do Banco Central. Mas atenção: é preciso ter cadastro no gov.br ou no Banco Central.

Serviço

Mutirão da Negociação de Dívidas e Orientação Financeira

Quando: de 1º a 30 de novembro

Onde: http://www.consumidor.gov.br e http://www.mutirao.febraban.org.br

O Feirão Limpa Nome, da Serasa, começou na quarta-feira (3) e seguirá até 30 de novembro, com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores.

No evento, é possível renegociar dívidas com até 99% de desconto e parcelar sem juros. A novidade deste ano é o auxílio-dívida que pagará R$ 50 na carteira digital da Serasa a qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200.

O consumidor poderá pagar contas de água, luz, telefone, cartão de crédito e loja, entre outros débitos, pela carteira digital da Serasa.

A renegociação poderá ser feita por três canais: site, WhatsApp e telefone.

A campanha é válida para consumidores negociarem e pagarem no mínimo R$ 200 em dívidas, o que poderá ser feito em mais de um acordo. Os acordos precisam ser negociados à vista pelo aplicativo da Serasa e pagos até o vencimento.

Caso o vencimento escolhido e gerado seja após 30 de novembro, o pagamento deverá ocorrer no mesmo dia.

Serviço

Feirão Limpa Nome

Quando: de 3 a 30 de novembro

Onde: no aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store; no site Feirão Limpa Nome; WhatsApp 11 99575-2096; telefone 0800 591 1222; ou nas mais de 7 mil agências dos Correios (necessário levar documento original com foto)

A Comgás, distribuidora de gás natural encanado, iniciou na quarta-feira (3) o Saldão de Dívida. A empresa dá descontos progressivos de até 50%, sem cobrança de juros e multas, para o consumidor quitar suas dívidas atrasadas.

A campanha seguirá até o dia 30 de novembro.

A novidade desta edição é que o cliente poderá fazer sua negociação via WhatsApp e pagar com Pix.

Os clientes interessados em quitar seus débitos devem acessar o site com email e senha ou código do usuário, que se encontra na parte superior direita das contas de gás.

Quem preferir a praticidade do WhatsApp poderá fazer contato pelo número oficial da Comgás: (11) 3325-0197.

Serviço

Saldão de Dívida Comgás

Quando: de 3 a 30 de novembro

Onde: http://www.virtual.comgas.com.br/saldaodedivida ou WhatsApp: (11) 3325-0197

Fonte R7