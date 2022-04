Três filhos da ex- deputada Flordelis vão a julgamento hoje

Nesta terça-feira (12), acontecerá parte do julgamento do homicídio pastor Anderson do Carmo, pela justiça do Rio de Janeiro. Anderson era marido de umas das acusadas pelo crime, a ex-deputada federal Flordelis.

O crime que ocorreu em 2019, será desmembrado por conta do grande número de réus e nesta etapa serão julgados três filhos do casal, um biológico e dois afetivos, acusados de ter envolvimento com o crime, além de um PM e sua esposa. Em 2021 dois filhos de Flordelis, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza, foram condenados pelo mesmo crime. Já a ex-deputada será julgada no dia 9 de maio.

Os crimes julgados hoje na 3° vara criminal de Niterói serão homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada, e falsidade ideológica.

Antes do início do Julgamento houve um bate boca entre as partes envolvendo a advogada da ré Flordelis, Janira Rocha e a acusação. Janira alega abusos sexuais, verbais e patrimoniais por parte de Anderson contra as mulheres da casa. Janira fez questão de participar da sessão como parte da estratégia de defesa da ex-deputada.

Texto: Paola Queiroz

Info.: CNN Brasil

Imagem: Reprodução/Internet

Imagem 2: Nicólas Santriano