Três homicídios, três assassinos à solta: ninguém sabe, ninguém viu

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado neste sábado (11), ao lado de uma bicicleta verde, jogado em um terreno descampado, perto de um matagal, no Lote 22, Quadra 19, na mesma rua do Bar do Bacabal, na Folha 6, Núcleo Nova Marabá, Região Carajás, sudeste paraense.

Ao lado do cadáver, que já dava sinais de decomposição, também havia sandálias vermelhas e um boné de uma empresa de apostas, que pertenciam à vítima. A perícia criminal também recolheu na cena do crime um canivete, pedras e pedaços de madeira sujos de sangue, que podem ter sido usados no homicídio.

A Polícia Militar informou que o corpo apresentava marcas de facadas e golpes de pauladas e pedradas na cabeça. O corpo seria de um pedreiro conhecido por Ronaldo. Agentes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil foram acionadas para a remoção do corpo e levantamento das primeiras informações sobre o homicídio.

Em Anapu, na Região do Xingu, sudoeste paraense, o operário Rodrigo Lima foi morto a tiros, na noite de quinta-feira (9), após ser perseguido pelo atirador em uma rua da cidade. O crime tem todas as características de execução. As circunstâncias do homicídio são investigadas pela Delegacia de Polícia Civil, que ainda não sabe quem foi o autor do crime.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local do crime, por volta de 19h, Rodrigo Lima estava em uma festa quando foi perseguido e executado com vários tiros. A vítima chegou a correr para tentar fugir do atirador, mas foi perseguida e morta no meio da rua, com tiros nas costas e na cabeça. Populares disseram aos policiais que a vítima trabalhava em uma empresa de montagem de torres elétricas.

Em Altamira, na mesma região, outro caso de execução foi registrado na noite de ontem (10), tendo como vítima Rafael da Silva Soares, de 33 anos. Ele foi assassinado a tiros quando assistia televisão em casa, ao lado da mulher. Ela conseguiu correr, mas ele não teve chance e morreu no sofá da sala da residência.

De acordo com informações de populares, os criminosos chegaram de moto e aproveitaram o momento em que a vítima estava bebendo e vendo TV com a mulher para invadir a casa e disparar ao menos seis tiros.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação