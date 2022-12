Três meses após acidente, ator mirim de Pantanal volta a andar

Três meses após ser atropelado na rua da casa onde mora, o ator mirim Gustavo Corasini, de 12 anos, voltou a andar. O artista interpretou o personagem Tadeu na primeira fase da versão recente da novela Pantanal, exibida pela TV Globo entre março e outubro deste ano. Em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo (11), Corasini disse que renasceu após o acidente.

Eu acho que meu maior presente de Natal foi estar vivo. Maior presente do ano. Eu praticamente renasci – afirmou.

O garoto precisou reaprender a andar após fraturar perna, braço e bacia. Corasini e o amigo Eduardo, de 13 anos, foram atropelados em 23 de agosto no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, por uma vizinha que manobrava o carro e não viu os meninos. Eduardo acabou morrendo.

– Eduardo era um irmão, pai dos próprios irmãos, braço direito e esquerdo da mãe dele. Essa perda fez com que ela ficasse mais frágil, tem que trabalhar mais para sustentar os filhos – descreveu Fernanda Corasini, mãe de Gustavo.

Após o grave acidente, o jovem ator foi submetido a uma cirurgia de mais de três horas e precisou ficar um mês em repouso absoluto para se recuperar das lesões na bacia. Pinos de aço foram colocados no braço e na perna de Corasini.

– Banho era um evento, precisava de três para levar até o banheiro, pra ter o cuidado de não lesionar, de não machucar – relembrou a mãe do ator

No processo de recuperação, Gustavo Corasini ficou por mais de dois meses sem poder colocar os pés no chão. Após esse período, ele retirou os pinos e começou a fazer fisioterapia para retomar os movimentos da perna. Durante esse tempo, ele participou da gravação da série documental A Era dos Humanos, com estreia prevista para o ano que vem no Globoplay.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal