Três mortos em grave acidente entre Cametá e Tucuruí

Um automóvel Volkswagen Fox com placa de Belém se chocou com uma motocicleta na qual seguiam três pessoas, entre elas uma criança. O fato se passou na manhã de ontem, 28, na Rodovia BR-422 (Transcametá), altura da Curva do Florestão, próximo da Vila de Umarizal, na região do Tocantins, Nordeste do Pará, entre os municípios de Cametá e Tucuruí.

Na motocicleta com placa do município de Novo Repartimento seguiam um homem, uma mulher e uma menina, ainda não identificados e que não se sabe se eram da mesma família. Os três morreram na hora e o motorista do Fox não foi localizado.

Ambos os veículos envolvidos na tragédia ficaram totalmente destruídos.

Os primeiros a atenderem a ocorrência foram Bombeiros Militares da unidade de resgate, mas pouco restava a fazer além do levantamento de local, remoção dos corpos das vítimas e dos veículos acidentados.

Até a noite de ontem nào havia sido confirmada as identidades das vítimas nem identificado o condutor do carro que poderá esclarecer como ocorreu o acidente no trecho de estrada de piçarra.