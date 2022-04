Três ônibus queimados, equipamentos furtados e prédios destruídos em conflito entre empresa, indígenas e quilombolas

A cada dia que passa fica mais tensa a relação entre a direção da empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), indígenas da tribo Tembé e comunidades quilombolas instaladas na região de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Na madrugada desta quinta-feira, 21, um grupo armado cercou um ônibus da empresa Revemar a serviço da BBF, no Ramal do Linhão, mandou todo mundo descer e tocou fogo no veículo e, posteriormente, em outros dois ônibus e outros veículos. A fazenda Vera Cruz também foi invadida, saqueada, prédios foram incendiados e destruídos, equipamentos foram queimados e houve o roubo de vários maquinários, casos estes comunicados na Delegacia de Polícia de Tomé-Açu pelo motorista da Revemar, Antônio Silvandro Oliveira Pereira, e pelo funcionário da BBF, Antônio José de Albuquerque Coelho Júnior.



As comunidades tradicionais questionam a presença da empresa BBF na região, embora a empresa tenha todas licenças e possui documentação das áreas e esteja gerando cerca de seis mil empregos diretos em Tomé-Açu, Acará e Moju, número que agora vai diminuir em função da necessidade de dispensa de funcionários por causa dos prejuízos que já alcançam os 50 milhões de reais.



Em razão desse impasse que vem se arrastando, o Ouvidor Agrário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, desembargador Mairton Marques Carneiro, promoveu uma reunião em que tentou fazer uma conciliação entre a BBF, as comunidades quilombolas e os indígenas, mas a maioria das partes não compareceram e enviaram apenas representantes. Também compareceram a Defensoria Pública do Estado do Pará, o Ministério Público Federal e várias outras entidades. No final, foi formado um comitê que ficou encarregado de dar uma solução para o impasse, assim como foi determinado às autoridades policiais que executassem suas tarefas em caso de algum ataque às fazendas da empresa, que alega que quando a polícia é chamada, nada resolve e que os furtos de frutos de dendê, destruição e roubos de maquinários, bem como de prédios instalados nas fazendas continuam ocorrendo, a exemplo do que aconteceu na manhã deste feriado.



Segundo informou a BBF, “sete caminhões com carga de dendê foram furtados da fazenda Eikawa, em Tomé Açu”, e que “um boletim de ocorrência está sendo registrado na delegacia do município por representantes da empresa”.



Ainda conforme a empresa, “pela manhã, a sede da BBF foi invadida por 50 pessoas encapuzadas que intimidaram funcionários atirando para todos os lados e causando pânico entre os colaboradores. Os invasores incendiaram três ônibus, vários carros, destruíram tratores, maquinários e depredaram o imóvel da empresa. Todos os bens que eles não destruíram acabaram por roubar. Levaram vários tratores, computadores e outros materiais da sede e dos alojamentos”.



Na queixa feita na polícia, os representantes da empresa afirmaram que “os invasores, que se identificam como indígenas, são liderados por Paratê Tembé, Lúcio Tembé e Raimundo Silva e Silva e Aoliabe Portilho eles ocupam neste momento a sede do polo industrial da empresa e a fazenda Eikawa”.



NOTA

Em nota enviada à redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará – Segup informou “que a Polícia Militar deslocou para a região de Acará tropas do Comando de Missões Especiais da Capital, além das tropas de Tome-Açu e Abaetetuba para conter a situação. A Segup destaca ainda que, por meio da Policia Civil, o caso está sendo acompanhado pelas Delegacias dos municípios de Tomé Açú e Acará, com o apoio das superintendências regionais locais. Diligências estão sendo realizadas para ouvir as partes envolvidas e coletar informações sobre o ocorrido. A Segup ressalta que todas as medidas legais serão tomadas, dentro das suas atribuições, por parte das forças de segurança, para garantia da ordem pública e resolução do caso, salvo fatos de atribuição específica das forças federais.”

Imagens: Reprodução/Redes Sociais