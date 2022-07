Três pessoas morrem após acidente na Rodovia BR 308

Uma tragédia se registrou no começo da manhã deste domingo, 03, no cruzamento das rodovias BR-308 com a PA-462, na Vila do Patal, interior do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará deixando um saldo de três mortos. Conforme informações colhidas no local, um automóvel modelo Fiat Palio de cor preta, com quatro ocupantes, vinha da PA-462 e ao entrar na BR-308, colidiu fortemente com um poste de energia elétrica.

Imediatamente, testemunhas correram para prestar socorro aos feridos e para a surpresa de todos, a fiação de 19 mil volts de alta tensão arrebentou atingindo o carro e várias pessoas que ali estavam presentes.



Com a forte carga elétrica, três pessoas não resistiram e vieram a obito de imediato no local.

As vítimas são Alessandre Moreira Dias, 42 anos, motorista do veículo; Jozanes Andrade da Luz, 41 anos, e Marinelma Ramos de Brito, 19 anos que tentaram ajudar na hora do acidente. O motorista era natural da cidade de Viseu, mas residia em Augusto Corrêa. As outras duas vítimas eram do Patal, de acordo ainda com informações colhidas com populares, outras pessoas que também foram atingidas foram socorridas por populares e pelo SAMU de Augusto Corrêa e conduzidas até o Hospital São Miguel, na sede do município, para receberem atendimento médico mais complexo.



A Polícia Militar chegou minutos depois do ocorrido ao local do acidente e de lá, os militares acionaram o 24° Grupamento de Bombeiros Militar de Bragança que se deslocou de imediato com duas guarnições, a da Unidade de Resgate 08 e do Auto Bomba Tanque 21 (ABT), mas nada puderam fazer, pois três pessoas já estavam em obito e outras já haviam sido socorridas.

Uma equipe da Equatorial Energia foi chamada para desligar a energia elétrica e levantar novamente a rede que arrebentou com o impacto.



Com a confirmação dos óbitos, a Polícia Científica, núcleo de Bragança, foi acionada para realização de perícia de local de acidente e posterior a isso, remoção dos corpos para serem necropsiados na unidade de Castanhal e logo em seguida serem liberados para a família realizar o sepultamento.



A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e esteve no local com uma guarnição para realização dos procedimentos de local do acidente de trânsito. (Da redação com colaboração de Fabrício Bragança).



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar