Três pessoas morrem em troca de tiros com a polícia em Redenção, no sudeste do Pará

Três pessoas morreram numa troca de tiros com policiais militares no município de Redenção, não sudeste do Pará. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, um grupo de agentes estava em busca de uma moto roubada na noite de segunda (2), quando foi recebida a tiros por moradores de uma casa, que fica no bairro de Marechal Rondon. Na troca de tiros, três pessoas morreram, entre elas um adolescente de 17 anos.

Ainda de acordo com os policiais, um dos homens tinha tornozeleira eletrônica. No local das mortes, a polícia apreendeu três armas de fogo, drogas, munição, uma balança de precisão e uma pequena quantidade de dinheiro.

