Três pessoas são presas com cerca de 1,2 kg de ouro e R$ 20 mil em Itaituba

A Polícia Militar informou nesta segunda-feira (9) três pessoas foram presas e apreendeu cerca 1,2 quilos de ouro sem registro, arma, munições e dinheiro durante ação de fiscalização em itaituba, sudoeste do Pará.

De acordo com a PM, no domingo (8), agentes militares realizavam ronda ostensiva no ramal da comunidade do Penedo quando abordaram uma caminhonete que circulava pela área. Durante vistoria foram encontrados um revólver calibre 38, seis munições intactas, 1.188 Kg de ouro, dois celulares e R$20.000,00.

No veículo estavam dois homens e uma mulher. Eles não apresentaram a documentação e registro do ouro presente no carro e por isso foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal do município.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Reprodução/Polícia Militar do Pará