Três pessoas são presas em flagrante em operação de segurança em Marituba

Nas primeiras horas desta sexta-feira (15), a Polícia Civil, através dos agentes da Seccional Urbana de Marituba e da Superintendência da Região Metropolitana (SRM), a Polícia Militar, através dos policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do Comando de Policiamento Regional Metropolitano (CPRM) e da Guarda Municipal de Marituba deflagraram a Operação “Força Total 2” para cumprir mandados de prisão em decorrências das investigações que apuram os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, no município de Marituba.

“Cerca de 14 viaturas saíram em comboio para dar cumprimento a mandados de prisão, bem como localizar foragidos da Justiça. Nós tivemos como saldo a prisão de três pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Todos eles já têm passagem por tráfico de drogas e são suspeitos de envolvimentos em alguns homicídios que ocorreram em Marituba nos últimos três meses”, informou o delegado Roberto Gomes, titular da SRM.

Durante a ação dos agentes foram apreendidos uma pistola 9mm, 20 munições intactas do mesmo calibre, dois carregadores e duas porções de maconha, momento em que os investigados receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

“Todos os policiais militares do 21º BPM estão empenhados com objetivo de combater qualquer tipo de crime que aconteça no município de Marituba. Essa operação vai continuar durante todo o mês de dezembro, ininterruptamente, podendo se estender para outros meses para que possamos reduzir o índice de violência e dar paz e tranquilidade à sociedade, bem como tirar de circulação elementos que estão praticando crimes e colocando em risco os cidadãos”, disse o Tenente-Coronel Amarantes, comandante do 21º BPM.

Os três presos, de 21, 23 e 24 anos, são integrantes de uma associação criminosa e foram encaminhados para a Seccional de Marituba para os procedimentos de praxe, realização de exame de corpo de delito e estão à disposição do Poder Judiciário.

