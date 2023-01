Três suspeitos de tráfico de drogas tombam em confronto com a PM no Acará

Uma operação desenvolvida por policiais do 31º Batalhão de Polícia Militar de Tomé-Açu, no município de Acará, no nordeste do Estado, redundou nas mortes de três criminosos, baleamento de um policial, prisão de um suspeito de crime de tráfico de entorpecentes, Denilson Pompeu dos Santos, que foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e munições, formação de bando ou quadrilha, associação para o crime, além da apreensão de drogas, armas e munições. Os trabalhos começaram na madrugada desta sexta-feira, 06.

Os policiais faziam a operação na Vila Guarumã, município do Acará, onde receberam denúncias anônimas, dando conta da ação de traficantes na localidade de Vila Ipintiga, zona rural do município. Eles se destacaram para o local e, quando chegaram, perceberam disparos de armas de fogo em direção à viatura. Assim, houve o revide à agressão.

Segundo a polícia, foram feitas buscas a pé pela região e logo a guarnição chegou a um barracão onde rolou mais uma troca de tiros, onde três acusados de crimes foram atingidos, sendo um deles identificado como Ismael Dias Santos, o “Mareco”, que seria líder da facção criminosa Comando Vermelho na região de Tomé-Açu, agia como segurança de Adenísio Portilho, envolvido numa série de crimes naquela área e que teria assassinado um trabalhador na localidade. Os outros dois suspeitos mortos ainda não tiveram suas identidades informadas pela Polícia do Acará, onde foi feita a lavratura do auto de resistência e solicitada a perícia cadavérica no local e remoção dos corpos para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba.

Ainda conforme as informações da pollícia, após a troca de tiros, um dos homem que fazia parte do bando que entrou em confronto, foi preso em flagrante. Ele seria indígena. Um soldado da PM foi ferido no ombro durante a ação e foi socorrido para um hospital em Belém.

APREENSÕES:

Durante a ação os policiais apreenderam 17 pedras grandes de substância supostamente OXI, 25 papelotes de substância supostamente oxi, uma trouxa de substância supostamente cocaína, duas balanças de precisão, um tablete maior de substância supostamente maconha, um tablete menor de substância supostamente maconha, uma porção menor de substância supostamente maconha, uma espingarda fabricada CBC, modelo 586 (com numeração não identificada), uma pistola Taurus G2C, 9 mm de numeração ACJ319885 (com carregador inserido), um revólver calibre 38 (sem numeração), três munições calibre 12 intactas, duas munições calibre 12 deflagradas, uma munição calibre 28 intacta, seis munições calibre 9 mm intactas, uma munição calibre 38 intacta, uma munição calibre 38 deflagrada, um celular da marca Multilaser e um rolo de papel filme.

Todo o material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Acará, onde são realizados os procedimentos cabíveis.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ tenta contato com o coronel Dilson Júnior, comandante Geral da Polícia Militar

