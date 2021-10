Três suspeitos são presos por tráfico de drogas em Canaã dos Carajás

Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Com eles foram apreendidos 1,9 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, um homem foi abordado durante ronda. Com ele foram encontradas pequenas quantidades de drogas. Após a abordagens, o suspeito informou que mais drogas estavam escondidas em sua casa. Os agentes foram e encontraram mais drogas, 10 papelotes de cocaína.

Depois da apreensão, o suspeito informou o nome e o endereço do vendedor. Os militares chegaram ao local e viram o suposto traficante saindo com uma bolsa. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou se livrar da bolsa, mas foi detido. Dentro da sacola havia sete embrulhos e uma barra de de maconha. Aos policiais, o suspeito afirmou que estava levando a droga para ser guardada com outra pessoa e que o dono dos entorpecentes estava fora da cidade.

Os militares foram então para o suposto destino da droga e encontraram a pessoa que faria guarda da droga encontrada. Com ele, os policiais acharam outra barra de tóxico similar a maconha e R$32,00. O suspeito informou que ele e o homem que estava com a bolsa eram responsáveis pela proteção e venda da droga, e confirmou que o dono não estava no município.

Os três homens presos e as drogas apreendidas foram apresentados na delegacia de Canaã dos Carajás, onde foram tomados os procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Polícia Militar do Pará