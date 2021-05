Três traficantes que agiam em bairros de Belém tirados de circulação

Mais de 600 embalagens de entorpecentes, que deveriam ser distribuídas nos bairros de Belém, foram apreendidas por homens do Comando de Policiamento da Capital II, durante as ações de combate ao tráfico de drogas na capital paraense.

No total, somente durante a noite, foram apreendidos 614 papelotes de drogas e três suspeitos foram presos e encaminhados à presença da autoridade policial para os procedimentos de rotina.

De acordo com informações da Polícia Militar, a primeira apreensão aconteceu por volta das 19 horas, quando agentes do 24º Batalhão, que faziam rondas pelo bairro da Pratinha, receberam uma denúncia anônima acerca de um possível tráfico de drogas que estaria acontecendo na alameda Sucupira.

A equipe policial foi até o local e flagrou um homem que estava com uma sacola cheia de entorpecentes. Ao ser questionado, o homem revelou que escondia o restante da droga em um terreno baldio e após desenterrar o embrulho foram contabilizados 147 papelotes de pasta base de cocaína que foram apreendidos e apresentados junto com o suspeito na Delegacia Seccional de Icoaraci.

Já na passagem Cupuaçu, também no bairro da Pratinha, equipes do motopatrulhamento, que faziam rondas pela área, apreenderam o total de 447 papelotes de pedras de óxi, após abordarem um homem que tentou fugir e se desfazer do pacote que carregava ao perceber a presença da polícia.

Preso em flagrante, o homem também foi conduzido para a Seccional de Icoaraci onde foram tomadas as devidas providências.

No bairro Parque Verde, a equipe aprendeu mais 20 papelotes de maconha, que estavam sendo vendidos por um homem que também tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe policial.

O homem foi alcançado e preso em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Seccional da Marambaia, onde está preso à disposição da justiça.

Fonte: Ver-o-Fato / por: Paulo Jordão