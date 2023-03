Três UsiPaz realizaram cadastro e se preparam para castração de cães e gatos￼￼

Além de prevenir gravidez, a castração de cães e gatos prolonga a vida, reduz a agressividade, o risco de doenças, a superpopulação e o abandono destes animais nas ruas. Por estes e outros motivos, como o amor e o cuidado que a estudante de 21 anos, Ana Beatriz dos Santos, levou sua gata ‘Zoe’ até a UsiPaz Guamá e a cadastrou no “ParáPet”.

O ParáPet é um programa do governo do Estado, executado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e Fundação ParáPaz, que garante o procedimento gratuitamente aos tutores de animais que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“Adotei ela desde bebezinha e ela vai comigo pra todos os lugares, até passear de bicicleta. Todos os gatos que já tive eram castrados, mas agora está muito caro, pois tem o valor da castração, das consultas, dos exames, transporte… Então o custo é muito alto. Eu tenho pena dos animais que ficam nas ruas que muitas vezes são até atropelados, então o que eu puder fazer pra ajudar eu faço”, frisou Ana Beatriz, enquanto acariciava sua gatinha.

Os atendimentos iniciaram às 9h desta quarta-feira (22) simultaneamente em três Usinas da Paz: Guamá, Terra Firme e Jurunas/Condor, em Belém. As dependências das UsiPaz foram disponibilizadas para acolher melhor os tutores e seus pets, com espaço amplo para a espera, sendo separados os cães dos gatos, e salas adaptadas para a primeira consulta com os médicos veterinários e exames pré-operatórios.

“O ‘Chico Bento’ é o xodó da casa”, afirmou Maria de Fátima da Silva enquanto acompanhava, juntamente com seu esposo, Moisés da Silva, a equipe médica consultando e coletando sangue do seu cachorro, que para a surpresa de todos, mesmo sendo de médio porte, ficou quietinho e não deu nenhum trabalho.

Por estar desempregada, dona Maria explicou que a família não tinha condições financeiras de arcar com as despesas e por isso foi adiando a cirurgia que, ao que tudo indica, o ‘Chico Bento’ estará apto à realização do procedimento. “Veio em uma boa hora esse projeto porque já era a nossa vontade e estamos muito felizes de ter conseguido e ainda sem pagar nada, porque sabemos a importância que vai ter pra ele (cachorro)”, comemorou.

Todos os animais atendidos nas três Usinas da Paz, considerados aptos passarão pela cirurgia na quinta-feira, sexta e sábado (23, 24 e 25), seguindo agendamento da empresa responsável pelo procedimento, que não costuma ser complicado, mas exige certos cuidados para o pré e pós-operatório. Por isso, é essencial seguir as orientações, que ajudam na rápida recuperação e garantem o sucesso da castração.

O programa de castração animal é inédito no Estado e o maior do Norte do Brasil. Ele será contínuo, somando 30 mil castrações por ano. A intenção é que chegue em todas as regiões do Pará.

