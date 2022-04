Três vias do Icuí, em Ananindeua, receberão obras de saneamento e infraestrutura

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura – Sesan, irá realizar a obra de infraestrutura em mais três ruas do bairro do Icuí, cujos moradores sofriam com a lama e bueiros entupidos. A assinatura de ordem de serviço foi feita ontem, segunda-feira, 4, pelo prefeito Dr. Daniel, junto com o vice-prefeito Erick Monteiro e o secretário da Sesan, Paulo Macedo, vereadores e a comunidade local.



O prefeito Dr. Daniel enfatizou que é mais uma frente de trabalho do poder público municipal com foco em trazer melhorias à mobilidade urbana.

“Aqui é o início de um projeto que vai levar acessibilidade a muitos moradores. Fui eleito para trabalhar e é isso que nossa gestão vem fazendo. Estamos trabalhando diariamente para levar as obras tanto no lado Sul e Norte da cidade. Podem ter a certeza que vamos mudar ainda muito mais a vida de todos vocês”, disse o prefeito.



Após 30 anos as ruas do bairro Icuí hoje contam com asfalto novo e as ruas Grajaú, Pinto Marques e Ayrton Senna irão entrar na estatística positivas de vias que irão receber as obras de drenagem, terraplanagem, meio fio, linha d`água, pavimentação, sinalização e iluminação pública em LED. Toda a obra será feita com recurso oriundo da Prefeitura de Ananindeua.



O bairro Icuí recebe obras do Programa “Ananindeua Bem Cuidada” desde o início de 2021, quando o prefeito Dr. Daniel assumiu a gestão municipal. O objetivo do prefeito é que até o final da sua gestão o Icuí esteja todo asfaltado, oferecendo cada vez mais, a infraestrutura necessária para o trânsito seguro.



Segundo o secretário municipal de Infraestrutura Paulo Macedo, o trabalho significa um avanço efetivo para os moradores.

“Esse é um projeto que nasceu mediante a solicitação do prefeito Daniel de melhorar as ruas que não tem saneamento básico . O intuito é levar asfalto com recursos próprios para ruas que apresentem essas características, ou seja, ruas estreitas, e que possam melhorar as condições de circulação, mobilidade e trafegabilidade das vias”, ressaltou o titular da Sesan.

Dona Elaine Sanches, que mora há mais de 20 anos na Passagem Pinto Marques, falou sobre o novo momento que toda comunidade do Icuí vem passando.



“Nunca tínhamos sido olhados como estamos. Nosso bairro vem sendo transformado em todas as áreas. Em breve voltarei aqui no palanque onde estou conversando com todas as autoridades e moradores para falar, obrigada prefeito por valorizar a minha casa, me tirar da lama e hoje sair de casa e pisar no asfalto”, disse a moradora



Já a moradora Marcilene Lima que reside há 15 anos na rua Ayrton Senna, não vê a hora de ver as máquinas entrarem em sua. “Olha estou até com vontade de chorar, por isso é um sonho antigo de ver a infraestrutura chegar aqui. Neste período intenso de chuvas, estamos sofrendo com a lama. Mas eu creio que até o natal, o ano novo, terei minha rua com o asfalto, muito bem iluminada e toda sinalizada”.

Imagens: Ascom/PMA