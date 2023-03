Três vias do Jardim Santarém passam a ter sentido único

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), avança com melhorias nas vias, para possibilitar maior segurança aos condutores e pedestres. Desde ontem, sexta-feira, 24, o bairro Jardim Santarém, com a efetivação de mais uma etapa do projeto binário, implantou o sistema em três importantes vias, que a partir de agora ganham sentido único. São elas: Sorriso de Maria, Bugaville e Papoula.



O secretário da SMT, Alberto Portela, fala sobre essa importante implantação. “Seguimos com importantes serviços para garanti mobilidade e segurança. A implantação de sentido único nestas três vias do Jardim Santarém vai garantir melhor fluxo para os condutores que terão melhores condições de espaço na via e garantia de mais segurança para os pedestres”.

O secretário reforçou que toda a extensão das vias foi bem sinalizada para que os condutores tenham todas as condições de trafegabilidade, mas que precisam conduzir com bastante atenção por conta da mudança. Desde a manhã desta sexta-feira (24), uma equipe de agentes de trânsito está no local com orientações aos condutores e pedestres.



As Ruas Sorriso de Maria e Papoula passam a ter sentido único de tráfego no perímetro da Avenida Bartolomeu de Gusmão até a Anysio Chaves, e a Rua Bugaville, passa a ter o sentido único de tráfego da Anysio Chaves até a Bartolomeu de Gusmão.

Imagens: Agência Santarém