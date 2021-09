Treta da pimenta: Mileide pergunta se Nego do Borel é “homem ou rato”

Treta da pimenta em A Fazenda 13! Nego do Borel decidiu comer uma pimenta e, logo após, reclamou muito da ardência na boca. O cantor começou a lavar a boca com bastante água. Ao fundo, alguns peões gritavam: “Já gravou, já foi pro ar, já está no Twitter”, acusando Nego do Borel de estar fazendo VT.

A situação ficou ainda mais quente quando Mileide decidiu confrontar o funkeiro. A influencer e ex-mulher de Wesley Safadão comeu duas pimentas e não reclamou de nenhuma ardência. Em seguida, questionou Nego do Borel, de forma afrontosa: “Tu é um homem ou um rato?”.

Após a reação eufórica dos participantes, Mileide fez questão de desaprovar a atuação de Nego do Borel. “Que VT foi esse? Uó”, disse, revoltada.

Nego do Borel comeu uma pimenta e começou a surtar dizendo que tava ardendo muito. Mileide foi lá, comeu duas pimentas e provou que não ardia e o que ele fez era VT! SOCORRO #AFazenda13 pic.twitter.com/UTBL5AspQM — Cereja Negra 🍒 (@blogcerejanegra) September 15, 2021

Anteriormente, Nego do Borel foi detonado por Tati Quebra Barraco. A funkeira fez questão de dizer aos outros peões que não vai fazer parceria e que nunca foi amiga do cantor. “Nunca tive amizade com ele lá fora. Tenho três fotos que postei com ele, nunca curtiu e nunca seguiu”, declarou Tati.

FONTE METROPOLES